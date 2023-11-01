У Москві жаліються, що Захід намагається відтягнути від РФ "сусідів, друзів і союзників".

Президент Франції Еммануель Макрон прибув з візитом до Казахстану в межах першого етапу поїздки до Центральної Азії. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну цей регіон привернув увагу Заходу.

Як пише Reuters, багатий нафтою Казахстан уже став альтернативним постачальником сировини для європейських країн. Він не тільки перекриває поставки з Росії, а й є важливою ланкою на новому торговому маршруті Китай-Європа в обхід країни-агресорки.

На зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим Макрон похвалив Астану за відмову стати на бік Москви щодо України, а також анонсував дві ділові угоди між країнами.

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"Ми зможемо досягти прогресу у важливих міжнародних справах, підкреслити нашу відданість статуту ООН і таким принципам, як територіальна цілісність і національний суверенітет", — наголосив він.

Зростання дипломатичної активності Заходу в колишніх радянських країнах Центральної Азії викликало стурбованість у Росії. Її міністр закордонних справ Сергій Лавров поскаржився, що Захід нібито намагається відтягнути від РФ "сусідів, друзів і союзників".

"Я в жодному разі не недооцінюю тиск, який можуть чинити на вас деякі актори. Франція високо цінує нашу дружбу. Ми йдемо шляхом дружби. Це шлях для вашої країни, яка відмовляється бути васалом будь-яких держав і хоче підтримувати збалансовані відносини з різними країнами в інтересах вашого народу. Така стратегія близька Франції", - похвалив Макрон.

Як відомо, Казахстан і Узбекистан, у який далі направиться французький президент, відмовилися визнати анексію Росією українських територій і пообіцяли дотримуватися санкцій Заходу проти Москви. Однак при цьому вони називають і Росію, і західні країни своїми стратегічними партнерами.

"Ми поважаємо наших друзів... ми поважаємо їхню незалежність. І якщо є сили, які хочуть стати гегемонами або які непередбачувані, дуже важливо мати друзів, які діють з цієї філософської позиції", - додав Макрон.

Зазначається, що Казахстан експортує також уран, а державна атомна компанія "Казатомпром" має спільне підприємство з французькою Orano.

"Ми можемо назвати ваш візит історичним, дуже важливим", - сказав Токаєв колезі.

Війна в Україні - позиція країн Центральної Азії

Нещодавно глави МЗС країн Центральної Азії заявили про готовність посилити санкції проти Російської Федерації. У зустрічі взяли участь міністри закордонних справ країн ЄС, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії, Узбекистану.

Також, як повідомляв УНІАН, влада Казахстану ввела заборону на експорт в Росію 106 видів товарів. Таким чином країна вирішила припинити поставки того, що може бути використано у війні.

Відомо й те, що Казахстан активно купує танкери для перевезення своєї нафти через Каспійське та Чорне моря.

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