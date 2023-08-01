Вони були присутні на демонстрації проти прибуття круїзного лайнера з росіянами в Батумі.

31 липня у Грузії відбулася акція проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з туристами з Росії до Батумі, де затримали 23 людини. Серед них опинилися двоє українців.

Як пише "Радіо Свобода", один із затриманих – Дмитро Закревський. Про це повідомила голова аджарської філії Асоціації молодих юристів Грузії Тако Цулукідзе. Поки невідомо, де перебуває затриманий українець.

Крім того, раніше стало відомо про затримання на акції громадянки України Марини Чобанян. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового утримання після переведення до Озургеті. Адвокат жінки Ніно Іремадзе наголосила, що, зі слів українки, вона не перешкоджала діям грузинських правоохоронців. Водночас поліція застосувала проти неї фізичну силу. Захисниця зауважила, що Чобанян перебуває в стані сильного стресу, у неї гостра клаустрофобія.

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Зазначається, що почесний консул України в Батумі Ростом Накашидзе поки не зустрівся з затриманою українкою. Також немає інформації про те, чи бачився він із Дмитром Закревським.

Акції протесту проти заходу лайнера з росіянами в Батумі

27 липня грузини влаштували акцію протесту проти прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами. Вони вигнали судно під "пісню про Путіна". Відомо, що теплохід ішов із Сочі.

Влада Грузії відреагувала на протести по-різному. Лідер правлячої партії Іраклій Кобахідзе назвав протести нецивілізованими. Натомість президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка неодноразово критикувала рішення парламенту, направлені на зближення з РФ, акцію грузинів підтримала. Глава держави зауважила, що пишається грузинським народом.

31 липня корабель з російськими туристами вдруге спробував зайти в Батумі. Лайнер знову зустріли протестами. Повідомлялося, що під час акції сталися сутички з поліцією, затримали понад 20 людей.

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