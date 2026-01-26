Нездатність підтримати потреби України руйнує Європу, - The Telegraph

Інновації, продемонстровані Україною в умовах триваючих бомбардувань з боку Росії, заслуговують на більшу визнання з боку союзників.

У надзвичайно складній ситуації війни з Росією українці продемонстрували чудову стійкість і креативність, проте ресурси країни мають межу, а західні держави недалекоглядно не доповнюють ці зусилля своєю допомогою, пише оглядач The Telegraph Семюель Рамані.

Недостатня допомога

Щоб змінити ситуацію, деякі західні транснаціональні корпорації та союзники по НАТО прийшли на допомогу Україні. Раніше цього тижня міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про партнерство з американським технологічним гігантом Palantir для оснащення безпілотників-перехоплювачів можливостями штучного інтелекту.

Велика Британія значно збільшила виробництво безпілотних літальних апаратів Octopus і має намір випускати тисячі таких дронів щомісяця. Що стосується енергетики, Польща в лютому зобов'язалася збільшити експорт газу в Україну з 600 000 кубометрів на годину до 720 000 кубометрів на годину.

"Хоча ці події є позитивними, це лише півзаходи в умовах нинішньої кризи, з якою зіткнулася Україна. Політичні чвари та оперативні проблеми знизили ефективність допомоги Україні в галузі протиповітряної оборони", - зазначає Рамані.

У той час як президент Чехії Петр Павел підтримує поставку в Україну винищувачів L-159, здатних знищувати безпілотники, прем'єр-міністр його країни Андрій Бабіш заморозив ці поставки. Проблеми з ланцюжками поставок і несприятливі погодні умови завадили Великій Британії виконати план з постачання 15 зенітних ракет Gravehawk у 2025 році.

Інвестиції в постраждалий енергетичний сектор України також виявилися незадовільними і роблять великомасштабні стратегічні інвестиції в українські вітрові турбіни та потенціал відновлюваної енергетики важкодосяжними.

"Ці тимчасові рішення підривають здатність України зміцнювати свої найбільш стійкі об'єкти енергопостачання і підштовхують Росію до продовження ударів по українській електроенергетичній інфраструктурі", - зазначає оглядач.

Європа завдає собі шкоди

При цьому іронія недостатньої підтримки України з боку Європи полягає в тому, що це шкодить європейцям майже так само сильно, як і українцям, підкреслює він.

"Інвестиції в передові українські технології перехоплення безпілотників підвищать стійкість альянсу НАТО до деяких з найнебезпечніших військових інновацій Росії. Підтримка зароджуваного сектора відновлюваної енергетики дозволить Україні використовувати свій потенціал рідкоземельних елементів і стати важливим довгостроковим учасником відмови Європи від російських викопних видів палива", - підсумовує Рамані.

Зеленський дорікнув Європі в Давосі

Президент України Володимир Зеленський виступив з різкою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, звинувативши Європу в слабкості, нерішучості та нездатності адекватно реагувати на російську агресію.

Як зазначає колумністка The Telegraph Ліза Хаселдайн, президент України не ставив за мету образити союзників. Його промова стала спробою вивести Європу зі стану самозаспокоєння, яке веде до нових криз і загроз.

