Президент Вірменії Армен Саргсян заявив, що дізнався про підписання мирної угоди щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з преси.
Про це йдеться в його заяві на сторінці в Facebook.
За словами Саргсяна, з ним, як президентом республіки, не проводили консультацій по даному документу.
"Регулювання карабаського конфлікту - це питання державного значення і важливості. Вірменія, Арцах, будь-який крок, дії, рішення, прийняття рішень повинні бути всебічними консультаціями та обговореннями всього вірменського народу", - йдеться в тексті заяви.
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Саргсян зазначив, що доля народу країни може вирішуватися тільки на основі національних інтересів і згоди Вірменії.
"Враховуючи глибоку стурбованість народної тіньової маси, негайно починаю політичні консультації, щоб в найкоротші терміни узгодити наш порядок денний захисту інтересів", - повідомив він.
Мирна угода в Нагірному Карабасі: що відомо
- Сьогодні вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі. Пашинян пояснив, що у нього не було іншого виходу, крім підписання Угоди про закінчення війни в регіоні.
- У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнуто спільну миротворчу місію Росії та Туреччини.
- Жителі Єревану, протестуючі проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення і увірвалися в будівлю уряду Вірменії.
Нагірний Карабах: історія конфлікту
Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.
У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.
У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.
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