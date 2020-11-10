Вночі стало відомо про підписання мирної угоди по Нагірному Карабаху Вірменією, Азербайджаном та Росією.

Президент Вірменії Армен Саргсян заявив, що дізнався про підписання мирної угоди щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з преси.

Про це йдеться в його заяві на сторінці в Facebook.

За словами Саргсяна, з ним, як президентом республіки, не проводили консультацій по даному документу.

"Регулювання карабаського конфлікту - це питання державного значення і важливості. Вірменія, Арцах, будь-який крок, дії, рішення, прийняття рішень повинні бути всебічними консультаціями та обговореннями всього вірменського народу", - йдеться в тексті заяви.

Читайте такожЗМІ опублікували текст угоди про припинення війни в Нагірному Карабасі

Саргсян зазначив, що доля народу країни може вирішуватися тільки на основі національних інтересів і згоди Вірменії.

"Враховуючи глибоку стурбованість народної тіньової маси, негайно починаю політичні консультації, щоб в найкоротші терміни узгодити наш порядок денний захисту інтересів", - повідомив він.

Мирна угода в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован