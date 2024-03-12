Експерти наголошують, що найбільш логічне будівництво оборонних споруд у Польщі стає нереальним через те, що на кордоні з РФ та Білоруссю розташовані поля місцевих фермерів.

У Польщі не можуть розпочати будівництво укріплень на кордоні з Росією та Білоруссю через те, що на заваді цьому стоять місцеві фермери та приватна власність. За словами ексочільника військово-інженерного управління головного командування польських збройних сил Богуслава Бенбенека, часу на створення укріплень вздовж кордону обмаль, проте таку проблему наразі ніяк не вирішують. Також на будівництво не виділяють кошти, а регламентів робіт у прикордонній смузі взагалі немає.

Відомо, що вся прикордонна зона у Польщі становить 15 метрів вздовж кордону, після якої починаються переважно приватні землі.

"Якщо не буде юридичних рішень, які зроблять це можливим, не розпочнеться будівництво жодних укріплень, наприклад, у районі Домброви Білостоцької, Сокулка чи Сувалок. Люди не дозволять будувати укріплення на своїй приватній землі", - зазначив Богуслав Бенбенек для Gazeta Prawna.

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Водночас у виданні Defense Express наголосили, що росіяни можуть атакувати Польщу та країни Балтії через Сувальський коридор, адже він є найкоротшим відрізком між Калінінградською областю та Білоруссю. Проте така місцевість є доволі складною та має мінімум доріг.

"Але трохи південніше нього у районі Ліпська вже відкрита рівнина місцевість та можливість виходу на мережу якісної мережі доріг. Й на цій ділянці без повноцінної фортифікації говорити про можливість зупинити армію РФ важко. Аналогічна ситуація й на безпосередньому кордоні Польщі та російської Калінінградської області", - додають аналітики.

За словами експертів, максимально логічний шлях для захисту країни від можливого вторгнення стає неможливим, адже для цього потрібно відчужити землю, перетворити сільськогосподарські поля на мінні, прорити рови, встановити надовби та забетонувати на висотах опорні пункти.

Крім того, іншою проблемою створення дієвих фортифікаційних споруд є те, що Польща відмовилася від протипіхотних мін.

"І, як бідкається Богуслав Бенбенек навіть початок діалогу з фермерами розбивається об політичні процеси, бо у країні майже кожен рік проходять різноманітні вибори", - зазначили в Defense Express.

Проект країн Балтії щодо створення фортифікаційних споруд: що відомо

Країни Балтії розпочали реалізацію спільного масштабного проекту Baltic Defence Line зі створення мережі фортифікації на кордоні з РФ та Білоруссю. Проте будівництво захисних споруд в цих країнах втрачає сенс, оскільки їх можна буде фактично обійти через Польщу, якщо вона не побудує аналогічну лінію оборони, адже за сценарієм вторгнення, Росія все одно буде воювати з усіма членами НАТО або ж проти європейських країн, які входять до альянсу.

Будівництво захисних споруд в Україні: останні новини

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що в Україні розпочалося будівництво оборонних укріплень в грудні, а до того часу саперні підрозділи були зайняті у подоланні російських укріплень.

"Цей процес триває ще з грудня минулого року. І на питання, чому він не відбувався раніше по лінії фронту, ближче до лінії бойового зіткнення, відповідь проста: тому, що торік Україна вела наступальну операцію і ті самі сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд", - сказав Лиховій.

Водночас голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що на Запоріжжі фортифікаційні споруди будують вночі через те, що загарбники намагаються перешкодити українським військовим в денний час.

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