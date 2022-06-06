Джон Салліван не заперечує, що посольства може бути закрито, проте вважає, що "це було б великою помилкою".

Росії не слід закривати посольство США, попри кризу, викликану війною в Україні, адже двом найбільшим ядерним державам світу треба продовжувати переговори.

Про це в понеділок, 6 червня, заявив призначений ще президентом Дональдом Трампом посол США у РФ Джон Салліван, передає Reuters.

Салліван заявив російському державному інформаційному агентству ТАСС, що Вашингтон і Москва не повинні розривати дипломатичні відносини.

"Ми маємо зберегти можливість розмовляти один з одним", - сказав посол.

Він також застеріг від видалення творів Льва Толстого з західних книжкових полиць або відмови від виконання музики Петра Чайковського.

Зазначається, що попри кризи, шпигунські скандали та балансування на межі холодної війни, відносини між Москвою і Вашингтоном не переривалися з того часу, як США встановили їх з Радянським Союзом у 1933 році.

При цьому минулого місяця держсекретар США Ентоні Блінкен пожартував, що хотів би присвятити Путіну пісню Тейлор Свіфт "Ми ніколи не будемо знову разом". На запитання про це Салліван сказав: "Ми також ніколи повністю не розлучимося".

Він не заперечує, що посольства може бути закрито, проте вважає, що "це було б великою помилкою".

"Наскільки я розумію, російський уряд згадав варіант розриву дипломатичних відносин. Ми не можемо просто розірвати дипломатичні відносини і перестати спілкуватися один з одним. ... Єдина причина, за якою я можу думати, що Сполучені Штати будуть змушені закрити своє посольство, - це якщо стане небезпечно продовжувати свою роботу", - зазначив Салліван.

На питання, як розвиватимуться відносини, посол відповів, що не знає, але додав: сподівається, колись може відбутися примирення.

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