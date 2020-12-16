Через коронавірус і протести проти Лукашенка середня зарплата суттєво зменшилася у порівнянні з початком 2020 року, а інфляція стрімко зростає.

Політична криза в країні поглибила тяжке фінансове становище білорусів, обвал зарплат відчувається ще гостріше через швидке зростання інфляції.

Рік тому влада Білорусі прогнозувала, що в 2020-му країна зафіксує економічне зростання. Втім, у цього плану не було шансів на реалізацію. І причина не лише в пандемії коронавірусу, яка охопила весь світ і боляче вдарила по фінансах держав і їхніх мешканців.

На економічну ситуацію в Білорусі негативно вплинув тримісячний конфлікт з Росією через ціну на нафту, який спалахнув на початку року. Тоді Москва перестала постачати "чорне золото" на білоруську територію, - нагадує Gazeta Wyborcza. Коронавірус і масові протести після фальсифікації президентських виборів теж негативно вплинути на економіку Білорусі. Відчувають ці проблеми, перш за все, прості люди.

Читайте також"До останнього омонівця": Лукашенко пообіцяв битися за БілорусьНа думку економістів "Євразійського банку розвитку", скорочення ВВП Білорусі в 2020 році буде найменшим з усіх країн Євразійського союзу. Однак, на відновлення економіки Мінську знадобиться значно більше часу, ніж іншим. Згідно з їхніми прогнозами, за умови подолання політичної кризи, ВВП країни може повернутися до попереднього рівня лише в 2023 році.

Білоруський рубль з моменту початку протестів проти режиму Олександра Лукашенка сильно ослаб. В перші тижні після оголошення результатів сфальсифікованих президентських виборів він подешевшав на 10% у співвідношенні до американського долара. І наразі білоруська валюта продовжує слабнути у порівнянні з так званими "твердими валютам". 2020-й рік Мінськ закінчить з інфляцією на рівні 6,4%.

Білоруська опозиція створила Національне антикризове управління, яке повинно розробити стратегію виходу з застою і проведення в Білорусі важливих реформ. З опублікованої на офіційному сайті організації інформації випливає, що з початку року державний борг країни зріс на 29% і досяг 22 мільярдів доларів. Водночас, як зауважують експерти, через коронавірус і протести проти Лукашенка, експорт білоруських товарів зменшився на 17%. Це ще більше поглиблює й без того великий дефіцит бюджету, який до кінця року досягне 1,5 мільярда євро.

Читайте такожPolitico: Тихановська сказала, коли Лукашенка нарешті вдасться повалитиЧлен правління опозиційної Координаційної ради Павло Латушко наголошує, що наслідки кризи, перш за все, відчують прості білоруси. Колишній міністр культури вказує на те, що середня зарплата, яка в січні становила 420 доларів, за кілька останніх місяців скоротилася на 100 доларів. Середня пенсія в країні на початку 2020 року становила 180 доларів, а тепер опустилася до 150 доларів. Зважаючи на стрімке зростання цін останнім часом, це ставить білоруське суспільство в скрутне становище.Читайте такожGazeta Wyborcza: В оточенні Лукашенка почався внутрішній конфлікт

У свою чергу, самі білоруси добре розуміють ситуацію і не поводяться пасивно. Вони стараються заощаджувати не лише через інфляцію й скорочення доходів, а й також через небажання підтримувати режим Лукашенка і наповнювати "кишені ОМОНу". Багато хто знімає всі заощадження з рахунків в державних банках і позбувається державних цінних паперів. Також білоруси умисне затягують сплату податків.

Бажання громадянського суспільства повалити режим навіть ціною власного комфорту й добробуту настільки велике, що більшість білорусів навіть підтримують ідею від'єднання країни від системи SWIFT заради ослаблення влади Лукашенка. Майже половина учасників опитування, яке провів штаб Світлани Тихановської, підтримали такі санкції, так само як і заборону білоруським банкам отримувати кредитування за кордоном.

Нестабільність також підштовхнула мешканців Білорусі купувати іноземну валюту. На вітринах багатьох банківських відділень в Мінську можна побачити оголошення про те, що "євро і долари вже розпродані".

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Переклад: Лесь Димань