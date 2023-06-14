Висновки робити ще зарано, але якщо команда МКС приїздить подивитись, що відбувається, це означає що справа по Україні в них розслідується і вони вбачають попередньо ознаки воєнного злочину.

Візит представників Міжнародного кримінального суду на території, які постраждали внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС, це позитивний сигнал.

Таку думку висловив радник Генерального прокурора України Максим Попов в ефірі інформаційного телемарафону. Він розповів, що кілька днів тому генеральний прокурор України відвідав Херсонщину разом з командою прокурора МУС, яка розслідує ситуацію по Україні.

"Ми показали масштаб катастрофи та затоплення, яке має місце внаслідок руйнування росіянами Каховської греблі. Звісно, що оцінки робити ще зарано, тому що мова йде про розслідування, про збір належних допустимих доказів щодо причин. Яким чином це відбулось, за допомогою якої зброї, хто віддавав накази та інше. Це процес, який займе якийсь час, і звісно, що команда Офісу прокурора МКС не коментує це публічно. Але це очевидно і ми маємо розуміти, що справа по Україні в них розслідується…Висновки робити ще зарано, але якщо команда МКС приїздить на локацію, щоб подивитись що там відбувається, то це вже гарний сигнал, що вони зацікавлені і вони вбачають наслідки, як мінімум воєнного злочину у цьому факті", - акцентував Попов.

Він додав, що команда прокурора МКС дослухається до українських колег в тому, що ця катастрофа матиме катастрофічні наслідки для довкілля. "Тому, ми зі свого боку також будемо наполягати, щоб вони тримали в фокусі уваги і збирали докази щодо впливу руйнування Каховської греблі на довкілля", - сказав Попов.

Радник генпрокурора пояснив, що стосується екоциду, то дійсно, наразі Римський статут не передбачає окремо такий вид злочину. "Разом з тим у статті.8, яка містить перелік воєнних злочинів, є окремий вид злочину, який передбачає вчинення атаки, яка призвела до широкомасштабної, довгостроково, серйозної шкоди для довкілля. І це явно було не сумісно з перевагою, яку очікував отримати ворог. Тобто, в принципі є юридична кваліфікація, за якою МКС може висувати обвинувачення вищим посадовим особам РФ, якщо збере достатньо беззаперечних доказів щодо того, хто, як і яким чином віддавав наказ, виконував цей наказ. А також докази для катастрофічних наслідків для довкілля", - сказав Попов.

Крім того, він зазначив, що Офіс генпрокурора України вже розпочав кримінальне провадження за двома статтями, воєнний злочин та екоцид, ст. 441 ККУ. Ця справа в пріоритеті, тому над цим кримінальним провадженням працює безпрецедентно велика група з понад 170 прокурорів, до складу якої увійшли прокурори з Офісу генпрокурора, департаменту вчинення злочинів в умовах війни, спеціалізованої екологічної прокуратури, а також прокурори з п’яти регіонів країни - Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької і Дніпропетровської областей.

"Також створено міжвідомчу слідчу групу, яка налічує більше 250 слідчих, як зі СБУ так і з Національної поліції. Це найбільша міжвідомча слідча група, яка була створена за часів незалежності України", - акцентував Попов.

Він зауважив, що ще не було прецедентів покарання тієї чи іншої держави за екоцид, за аналогічні дії як на Каховській ГЕС, але запевнив, що є всі підстави вірити в те, що справедливість переможе, всі причетні будуть встановлені та притягнуті до відповідальності, як на національному рівні, так і на міжнародному рівні у Міжнародному кримінальному суді.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, попередньо замінувавши її. В результаті чого були затоплені десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

У ГУР України заявили, що мають докази причетності вищого керівництва РФ до підриву дамби на Каховській ГЕС. Також Україна підкреслювала, що росіяни замінували об'єкт ще у 2022 році, а знищити дамбу в результаті обстрілу неможливо.

Крім того, напередодні теракту РФ офіційно дозволила не розслідувати аварії, які відбуваються під час війни.

11 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що представники Міжнародного кримінального суду в Гаазі почали розслідувати підрив дамби.

Вас також можуть зацікавити новини: