За даними експертів, в Україні ситуація в цій галузі також помітно погіршилася. А в Білорусі ситуація зі свободою преси зараз краща, ніж у сусідній РФ.

Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну свобода преси в Росії практично перестала існувати.

Такий висновок зробили експерти Міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF), яка оприлюднила у вівторок, 3 травня, свій щорічний рейтинг країн за рівнем свободи преси, пише DW.

Зазначається, що за минулий рік Росія опустилася в ньому зі 150 на 155 позицію.

"Військові конфлікти і кризові ситуації по всьому світу, а також ріст, в тому числі на тлі пандемії коронавірусу, рівня насильства стосовно журналістів створили ключовий вплив на глобальну ситуацію зі свободою преси", - стверджують дослідники.

За оцінкою "Репортерів без кордонів", ще до початку вторгнення Росії в Україну, що сталося 24 лютого 2022 року, Кремль істотно посилив тиск на незалежні ЗМІ.

"Більше сотні журналістів і цілі редакції в 2021 році були оголошені "іноагентами", багато з-за цього були змушені припинити роботу", - нагадують автори доповіді, наводячи в приклад долю радіостанції "Ехо Москви", телеканалу "Дождь" і "Нової газети", редакцію якої очолював лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов.

При визначенні місця Росії в рейтингу країн за рівнем свободи преси в 2022 році експерти RSF врахували факт заборони в країні зарубіжних соцмереж Facebook, Twitter і Instagram, а також зміну національного законодавства, згідно з яким за поширення відомостей про ЗС РФ, які влада вважатиме дезінформацією, загрожує до 15 років в'язниці.

Що стосується Білорусі, де "диктатор Олександр Лукашенко з моменту свого "переобрання" в серпні 2020 року переслідує незалежних журналістів з великою жорстокістю", ситуація зі свободою преси на цей момент краща, ніж у сусідній Росії.

В актуальному рейтингу "Репортерів без кордонів" ця країна займає 153 місце, що на дві позиції краще російського. Однією з подій, що ілюструють поточний стан справ в Білорусі, став примус в травні 2021 року до посадки в Мінську лайнера Ryanair заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича, зазначають експерти.

Ситуація зі свободою преси в Україні

За даними експертів, в Україні ситуація в цій галузі також помітно погіршилася. Україна опустилася за рік у рейтингу RFS з 97 на 106 сходинку.

За даними "Репортерів без кордонів", як мінімум сім співробітників ЗМІ загинули в Україні під час роботи за перші два місяці бойових дій. Водночас російські військові "цілеспрямовано нападали на групи журналістів і бомбили телевежі в ряді міст".

"Неодноразово співробітників ЗМІ викрадали або тиск чинили на членів їх сімей, щоб змусити їх (журналістів, - УНІАН) замовкнути", - йдеться в прес-релізі організації.

Не даючи оцінки цьому факту, співробітники RSF обумовлюють також, що 20 березня загальнонаціональні телеканали в країні указом президента України Володимира Зеленського були об'єднані заради проведення єдиної інформаційної політики.

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