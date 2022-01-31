Військові підрозділи вже організували єдину систему управління.

Станом на 31 січня Росія розгортає польові пункти управління військами у Білорусі: йде мова про підрозділи східного військового округу окупантів.

Як пише "РИА Новости" із посиланням на Міноборони РФ, військові підрозділи вже організували єдину систему управління. Зокрема, командири по відеозв'язку можуть передавати накази у режимі реального часу.

"Підрозділи Східного військового округу, передислоковані до Республіки Білорусь у рамках проведення перевірки сил реагування Союзної держави, розпочали розгортання рухомих польових пунктів управління на полігонах. (...) Захист (пунктів управління - ред.) від повітряного нападу умовного супротивника забезпечують підрозділи ППО", - заявили у Міноборони РФ.

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Усі інженерні роботи, необхідні для розміщення пунктів управління, російські військові вже провели. Наразі триває процес маскування.

Як писав УНІАН, 27 січня Росія завершила перебазування з Далекого Сходу до Білорусії винищувачів Су-35. Раніше заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін повідомив, що Росія спрямовує на маневри до Білорусії 12 винищувачів Су-35.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в лютому біля білоруських кордонів з Польщею і Україною пройдуть оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі.

При цьому Лукашенко додав, що Україна нарощує сили біля білоруського кордону.

За словами Лукашенка, навчання повинні бути "солідними", а їх метою має стати" відпрацювання певного задуму", як він висловився, у протистоянні з силами заходу ("Прибалтика і Польща") і" півдня "(Україна).