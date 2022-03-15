Також Москва просить Пекін про військову й фінансову допомогу, але поки що не зрозуміло, чи збирається Китай це робити.

Росія запросила у Китаю продовольчу та інші види допомоги, у тому числі військову і фінансову у рамках війни проти України.

Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела, знайомі з ситуацією.

Зокрема, Росія просить у Китаю військові продуктові набори довготривалого зберігання, відомі в США як "їжа, готова до вживання" або MRE.

Зазначається, що на думку військових аналітиків та офіційних осіб, такий запит підкреслює основні проблеми матеріально-технічного забезпечення, перешкоджають просуванню окупаційних військ РФ в Україні, та ставить під сумнів принципову готовність російських військових.

Одне з джерел CNN припустило, що їжа може бути запитом, який Китай буде готовий задовольнити, оскільки він не передбачає летальної допомоги, яка буде розцінена Заходом як провокація.

Зазначається, що Китай висловив певну відкритість щодо надання Росії запитуваної військової і фінансової допомоги, але поки що не зрозуміло, чи збирається він це робити.

Двоє чиновників заявили, що прагнення Китаю уникнути економічних наслідків може обмежити його бажання допомагати Росії. Чиновники окремо повідомили CNN, що лідер Китаю Сі Цзіньпін був стурбований тим, як війна в Україні активізувала альянс НАТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Financial Times повідомило, Китай вже "сигналізував" Москві про надання Росії на прохання Путіна фінансової та військової допомоги у зв'язку з війною проти України і введеними санкціями. Невідомо тільки, чи збирається Китай підтримувати агресію Росії в майбутньому і чи почав вже надсилати запитану Кремлем допомогу.

Про запит РФ до Китаю стало відомо 13 березня. Однак в Москві і в Пекіні це заперечувати.

Нищівні санкції проти Росії ввели після початку відкритої війни РФ проти України 24 лютого.

Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Окремо низка технологічних гігантів заявили про вихід з російського ринку.

Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Також західні розвіддані вказують на те, що у Путіна вичерпуються ресурси для ведення війни в живій силі й техніці, оскільки попередньо Москва розраховувала на "бліцкриг" України.

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