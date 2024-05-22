Також міністр фінансів США згадала й за санкції проти РФ.

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала Європейський Союз негайно втрутитися для стримання зростаючого рівня експорту китайських зелених технологій за низькими цінами. Серед них сонячні панелі та вітрові турбіни, які підштовхують лідерів Європи до повномасштабної "торговельної війни", пише The Guardian.

Також міністр закликала очільників німецьких банків збільшити зусилля з дотримання санкцій проти РФ і припинити спроби обійти їх, аби уникнути потенційних санкцій, що можуть призвести до того, що США перекриють їм доступ до доларових ресурсів.

У виданні нагадали, що така заява Єллен пролунала лише за декілька годин після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн натякнула на те, що ЄС приєднається до США та запровадить мита на китайські електромобілі після того, як закінчиться розслідування щодо можливого державного субсидування автомобільної промисловості в Китаї.

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"Промислова політика Китаю може здатися далекою, поки ми сидимо в цій кімнаті, але якщо ми не відреагуємо стратегічно і об'єднано, життєздатність бізнесу в наших країнах і в усьому світі може опинитися під загрозою", - зауважила Єллен у вівторок у Франкфуртській школі фінансів та менеджменту.

У The Guardian додали, що Єллен згадала і за російські санкції, які ґрунтуються на нових доказах обходу Кремлем обмежень, які виявили США та ЄС, коли товари, які замовляли у транснаціональних технологічних компаній підприємствами в Гонконзі, наприклад, опиняються в Росії.

"Росія відчайдушно намагається отримати критично важливі товари з розвинених країн, таких як Німеччина і США. Ми повинні залишатися пильними, щоб не дати Кремлю можливості постачати свою оборонну промислову базу і отримати доступ до наших фінансових систем для цього", - підкреслила міністр.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, ЄС введе санкції проти реекспорту скрапленого природного газу РФ. Внаслідок такої заборони додаткові обсяги залишаться в блоці, де частка російського ЗПГ вже становить близько 13%. Своєю чергою голова відділу європейського газу і світового СПГ в Energy Aspects Джеймс Ваддел наголосив, що вантажі, призначені для Азії, залишаться в Європі.

Також журналісти Financial Times повідомляли, що санкції США проти банків, які фінансують торгівлю товарами для війни РФ в Україні, значно ускладнили переміщення грошей до Росії та з неї. У виданні наголосили, що виконавчий указ США, запроваджений наприкінці минулого року, змусив кредиторів відмовитися від російських контрагентів і уникати операцій у різних валютах.

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