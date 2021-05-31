Арешт білоруського журналіста став лише черговим сигналом про те, що потрібно шукати нові способи захисту західних цінностей.

Захід неефективний, коли доводиться мати справу з тортурами, незаконними арештами, диким ув'язненням без суду і кричущими порушеннями міжнародних законів, навіть коли все це відбувається під боком в Європі. Це одна з найпохмуріших рис нашого часу.

Масові протести на верфях у Гданську, падіння Берлінської стіни і навіть "Арабська весна" не принесли омріяну нову еру демократії. Натомість 21 століття стає новою ерою автократії й правління зловісних диктаторів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб підготував реакцію королівства на примусове приземлення літака Ryanair в Білорусі, перехопити який Мінськ відправив винищувач МіГ-29, - пише The Guardain. Все це було зроблене для того, щоб арештувати журналіста Романа Протасевича. Британському дипломату варто було б пам'ятати, що реакція Лондона була б набагато потужнішою, якби королівство було членом ЄС. Велика Британія тепер - лише «маленький пан Луна», який ослаблює Захід. Це одна з причин, чому білоруський автократ Олександр Лукашенко може поводитися безкарно після відмови визнати свою поразку на президентських виборах.

Читайте такожСпецоперацію в аеропорту Мінська могли готувати не для Протасевича - NextaПротасевич відкидав страх, що його ворог може піти на примусове приземлення літака, оскільки це б спровокувало міжнародний осуд. Так і сталося. Але відсутність болючих колективних дій, які б підкріпили слова роздратування, вражає найбільше. ЄС зміг заборонити польоти над Білоруссю, але це було зроблено в його ж інтересах. Рішення позбавить країну приблизно 200 мільйонів доларів на рік. Брюссель також запропонував до трьох мільярдів євро грантів і позик, якщо станеться неймовірне і Лукашенко відмовиться від влади. США запровадять санкції проти 9 державних компаній. Але експорт калію це не зачепить. З точки зору Лукашенка, покарання можна легко відкинути.

ЄС насторожений. Він не хоче штовхати Лукашенка у ще міцніші обійми Володимира Путіна. А коли автократ погрожує у відповідь наповнити ЄС іммігрантами й наркотиками, це лякає уряди ЄС. Лукашенко добре розуміє доступний йому вибір. Він одним з перших приєднався до ініціативи Китаю "Єдиний пояс". Тож Білорусь - третій найбільший отримувач китайських грошей.

Крім цього пропозиція ЄС здається мізерною. Китайський лідер Си Цзиньпін назвав індустріальний парк Great Stone на околицях Мінська "перлиною" ініціативи "Єдиний пояс". Лукашенко помітить, що Німеччина покладається на ринки Китаю і на газ Росії. Реакція Ангели Меркель на повітряне "піратство" буде стриманою. Оскільки вона здає, що і Москва, і Пекін - союзники Лукашенка. Тож він може створити прецедент для політизації й порушення повітряного простору, вийшовши сухим з води.

Лукашенко не один такий. Китай анулював свої обіцянки для Гонконгу й атакував основоположні права громадян. І ніхто серйозно не відреагував на це.

"Протести схожі на ті, які пройшли в Білорусі, були ефективно придушені. А лідерів за короткий час арештували, попри всі заходи обережності. Те ж саме сталося й з протестами проти організованого військовою хунтою державного перевороту в М'янмі й домашнього арешту Аун Сан Су Чжи. Масові протести більше не працюють", - йдеться в статті.

Читайте такожFinancial Times: Наше майбутнє після COVID-19 визначать п'ять силЧому? Перш за все, методи спостереження, розроблені й відточені в Китаї, тепер досягли нового рівня ефективності. Лукашенко не дарма хвалиться, що інші активісти, які втекли за кордон, скоро теж будуть спіймані.

"Ми знаємо, який ви маєте вигляд", - сказав він минулого тижня.

Його жорстокі спецслужби вже кинули за ґрати 400 політичних в'язнів. Вони будуть використовувати передові китайські цифрові технології, щоб ідентифікувати й відстежити кожного підозрюваного.

По-друге, існує факт китайської сили і грошей, а також його спростування твердження, що економічний успіх обов'язково залежить від поєднання функціональної демократії з чесним капіталізмом. По всьому світі лідери однопартійних держав переконані, що зможуть скопіювати китайський "леніністський капіталізм". Їхні банківські системи забезпечують нескінченні кредити, а уряди контролюють населення. Гірше те, що багато західних компаній й урядів допомагають цьому. Вони прагнуть отримувати замовлення експорту, особливо від Китаю.

По-третє, Захід загалом і США зокрема бояться війни. Ціна незаконних війн в Афганістані й Іраку, сплачена життями й скаліченими тілами, була надто високою. Демократії з професійними арміями не можуть відправляти молодих чоловіків і жінок на війну, ігноруючи міжнародний закон. Це підриває готовність йти в бій, коли з'являється реальна потреба це зробити. Немає жодного бажання бодай пальцем поворухнути задля протистояння новим деспотам.

Читайте такожForeign Policy: Китай поводиться більш агресивно з тих же причин, що і РосіяІ найбільш зловісним стало те, що дедалі більша частина політичних правих на Заході більше не вірять у практику автентичної демократії. А значна частина західного електорату мовчки з цим погоджується. Демократія - це система, яка працює цілісно, охоплюючи вибори й всі захищені ними свободи. Йдеться не лише про основоположні права людини, а й про хороше управління й цивілізацію як таку. Таким чином, виникає капіталізм, який не деградує до кумівства й склеротичної монополії.

Але в 2021 році більшість в Республіканській партії США, нинішній уряд Великої Британії, уряди в Польщі й Угорщині й більша частина правих в ЄС не вірять у цю практику чи культуру. Збереження політичної влади, чого б це не коштувало, надто спокусливе.

"Але не думайте, що Роман Протасевич, зневажений садистами-охоронцями, позбавлений сну політичний в'язень Олексій Навальний у Росії чи гонконгські учасники протестів, які гниють у в'язницях, - це чужа проблема. Цінності, за які вони страждають, універсальні", - йдеться в статті.

Читайте такожBloomberg: Білорусь може створити проблеми для зустрічі Путіна з БайденомПрезидент Джо Байден пообіцяв зустріч демократій. Він має рацію. Потрібно боротися за демократичні цінності за кодоном, але ще важливіше втілювати їх вдома.

"Це ваш літак можуть несподівано посадити або вашу дитину на невизначений час можуть затримати без суду й слідства під час протесту. Обережно! Демократія цінна. Атака проти неї будь-де - це наша проблема. Час прокинутися", - попереджає видання.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську

23 травня Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Після посадки літака Протасевича та його дівчину затримали. На батьківщині йому загрожує смертна кара.

Екстрену посадку літака влада Білорусі аргументувала тим, що на борту знаходиться бомба.

Проте у Швейцарії спростували це, повідомивши, що повідомлення про загрозу вибуху було відправлено вже після розвороту літака у бік Білорусі.

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Переклад: Лесь Димань