Прем'єр країни вважає, що Білорусь може розраховувати на компенсацію через "завдані збитки".

Влада Білорусі підготувала комплекс заходів у відповідь на західні санкції, що вводяться після скандалу з екстреною посадкою літака Ryanair і затриманням засновника NEXTA Романа Протасевича.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Роман Головченко передає БЕЛТА.

За його словами, за останні десятиліття у всіх заявах Олександра Лукашенка на міжнародних майданчиках завжди лейтмотивом звучало те, що Білорусь виступає за "пояс добросусідства", а також хоче миру і спокою в регіоні. Однак коли мова заходить про збиток білоруським компаніям, країна має право відповісти.

"Ми все-таки сподіваємося на те, що розпалені голови остудяться і зважать, зокрема, на інтереси свого бізнесу в Білорусі. ...якщо йдеться про збиток нашим компаніям, ми маємо повне право компенсувати цей збиток. Комплекс заходів у відповідь на санкції готовий", - сказав Головченко.

Він зазначив, що в Білорусі працює багато іноземних підприємств, зокрема з тих країн, що нібито проводять "особливо недружню політику".

Читайте такожЛукашенко пригрозив пустити літаки в окупований Крим (відео)"Вони можуть втратити наш ринок. Нехай він не такий великий, разом з тим обсяг інвестиційного імпорту з ЄС - це мільярди на рік. Хотілося б, щоб західні політики подумали про долі бізнесів", - заявив прем'єр.

Головченко також стверджує, що тепер Білорусі доведеться йти від західних товарів і технологій.

"Ми знаємо, чим замінити, знаємо постачальників, готові переорієнтуватися. Розрив технологій зараз мінімальний. Ми готові переключитися, зокрема, на азіатські технології, які останні кілька десятиліть семимильними кроками рухаються вперед. За попередніми підрахунками, один Китай може замінити 90% європейських і американських технологій. Плюс до цього російські технології, які досить активно розвиваються", - заявив політик.

За його словами, влада готова застосовувати спеціальні захисні заходи щодо ринку країни - і не лише щодо інвестиційного імпорту в Білорусь, але й товарів народного споживання.

Крім того, прем'єр вважає, що Білорусь може розраховувати на компенсацію через "завдані збитки".

"Ми впевнені у своїй правоті і готові відстоювати свої інтереси в судовому порядку. Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації всіх завданих нам збитків", - стверджує Роман Головченко.

Посадка літака Ryanair у Мінську

Днями дипломатичні джерела повідомляли, що Європейський союз готує санкції щодо державної авіакомпанії Білорусі "Бєлавіа" і близько десятка вищих посадових осіб білоруської авіації. Зокрема, очікувалося, що вже 4 червня в ЄС можуть попередньо схвалити заборону на польоти та посадку на території союзу літаків білоруських авіакомпаній.

Читайте також"Визнання" провини і "повага" до Лукашенка: з'явилося "інтерв'ю" Протасевича білоруському каналу (відео)4 червня Рада Європейського союзу вирішила посилити чинні обмежувальні заходи щодо Білорусі та ввела заборону на проліт у повітряному просторі союзу, а також на доступ до аеропортів ЄС для білоруських перевізників усіх видів.

Обмежувальні заходи пов'язані з нещодавнім інцидентом в аеропорту Мінська. 23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився у столиці після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація мінського аеропорту і передала екіпажу.

Однак в результаті влада країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі.

Подія викликала реакцію міжнародної спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади. Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. Згодом Верховна Рада закликала білоруську владу негайно звільнити журналіста, а також усіх політичних в'язнів.

У Європейському союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі.

Сам же Лукашенко заявляв, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит російського газу до країн Європейського союзу, але Захід, за його словами, намагається вдарити по бюджетоутворюючим підприємствам Білорусі.

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Автор: Катерина Комолова