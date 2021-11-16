З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів на територію Євросоюзу через свою територію.

Війни Польщі з Білоруссю, швидше за все, не буде.

Таку думку висловив лідер правлячої в Польщі партії "Закон і справедливість" віце-прем'єр Ярослав Качинський в інтерв'ю Польському радіо, коментуючи кризу на польсько-білоруському кордоні.

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"У нас вже є гібридна війна, але війни із застосуванням зброї поки, швидше, немає на горизонті. Я використовую це слово - "швидше" - тому, що ми маємо справу з непередбачуваним противником", - сказав Качинський, передає ТАСС.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва почала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності ввела режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність Військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка в Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Євросоюз звинувачує Лукашенка в тому, що він дозволяє ввозити мігрантів з кризових регіонів у Білорусь, а потім контрабандним шляхом переправляти їх у Польщу, Литву та Латвію. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Автор: Ірина Погоріла