В Офісі президента розповіли, чому Китаю не вигідно допомагати Росії у війні.

Китаю не вигідно робити ставку на Росію, оскільки вона не є перспективним союзником.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera. Журналіст запитав, що буде, якщо Пекін все ж вирішить постачати Росії зброю для війни в Україні. Він відповів, що не бачить сенсу в такому вчинку.

"Це відразу стане відомим фактом, і Китай поставить під загрозу свої торговельні та технологічні відносини з іншими країнами. А по-друге, навіщо допомагати Росії, що терпить крах своєї цивілізації? Нинішня Росія скоро перестане існувати. Це було б безповоротною інвестицією, а Китай занадто прагматичний, щоб робити подібні помилки", - сказав Подоляк.

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За його словами, китайське законодавство забороняє передачу зброї державі, яка перебуває у стані війни. "Сьогодні немає сенсу робити ставку на Росію, вона не перспективний союзник, а виявляється відсталою країною, яка прагне компенсувати свої слабкості надлишком агресивності. Росія застосовує прямий шантаж, підкуп, політичні вбивства, військові конфлікти - все це деструктивні технології. Китай, з іншого боку, грає на абсолютно інших, довших, різноспрямованих столах", - додав він.

Радник глави ОП припускає, що Китай може скористатися становищем ослабленої і дискредитованої Росії. "Не будемо забувати, що стабільна міжнародна торгівля і доступ до технологічних ноу-хау вкрай важливі для Пекіна, він ставить себе в конкурентні відносини з США і Європою, але не хоче прямих конфліктів і санкцій. Росія, з іншого боку, може запропонувати тільки саморуйнівну війну", - зазначив Подоляк.

Відносини Росії та Китаю

Як відомо, Китай довгий час зберігав нейтральну позицію щодо війни в Україні. Цього року вони опублікували документ, який прозвали "мирним планом". У ньому Пекін виступив за припинення вогню і відновлення мирних переговорів, проте не назвав Росію агресором.

Сполучені Штати Америки і НАТО стурбовані тим, що Китай може надати військову допомогу Росії. У ЦРУ заявляли, що ті розглядають таку можливість.

Після ряду попереджень з боку Штатів, глава Китаю Сі Цзіньпін відкрито звинуватив їх в організації "кампанії з придушення Китаю".

Відомо, що 20-22 березня має відбутися візит Сі Цзіньпіна до Москви, де він зустрінеться з Путіним. У США вважають, що вони можуть спробувати представити це як миротворчу місію.

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