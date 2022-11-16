Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до жорсткої та принципової відповіді на ракетний удар по Польщі 15 листопада.
Про це він написав у Тwitter, розповідаючи про телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.
Він зазначає. що йшлося про російський ракетний терор — його масштаби, цілі, наслідки.
"Я підкреслив, що відповідь на те, що сталося в Польщі, має бути жорсткою і принциповою", - написав Кулеба.
Міністр подякував за підтвердження того, що США подвоять зусилля щодо відновлення нашої енергетичної системи разом із G7 та ЄС.
Ракетний удар по Польщі 15 листопада - що сталося
Під час масованого ракетного удару Росії по території України був ракетний удар і по Польщі. Речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна в коментарі на сайті зазначив, що на територію Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва.
Він зазначає, що 15 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. При цьому повідомив, що о 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства "впала ракета російського виробництва, загинули двоє громадян Республіки Польща". Він наголосив, що у зв'язку з цією подією міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень".
Водночас президент Польщі Дуда заявив, що наразі немає "переконливих доказів того, хто запустив цю ракету". Міноборони РФ у своєму стилі заперечує причетність до атаки.
Посли НАТО зустрінуться в середу, 16 листопада, на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу після влучання російської ракети.
Як повідомляє Reuters, світові лідери, які зібралися на зустріч G20 на Балі, провели екстрену зустріч у середу після вибухів у Польщі, які, за словами української та польської влади, були спричинені ракетами російського виробництва. Зустріч була скликана президентом США Джо Байденом. У ній взяли участь лідери Америки, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.
Усі, крім Японії, - члени НАТО, оборонного Альянсу, до якого також входить Польща.