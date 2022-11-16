Під час розмови Кулеби та Блінкена йшлося про російський ракетний терор.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до жорсткої та принципової відповіді на ракетний удар по Польщі 15 листопада.

Про це він написав у Тwitter, розповідаючи про телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Він зазначає. що йшлося про російський ракетний терор — його масштаби, цілі, наслідки.

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"Я підкреслив, що відповідь на те, що сталося в Польщі, має бути жорсткою і принциповою", - написав Кулеба.

Міністр подякував за підтвердження того, що США подвоять зусилля щодо відновлення нашої енергетичної системи разом із G7 та ЄС.

Ракетний удар по Польщі 15 листопада - що сталося

Під час масованого ракетного удару Росії по території України був ракетний удар і по Польщі. Речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна в коментарі на сайті зазначив, що на територію Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва.

Він зазначає, що 15 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. При цьому повідомив, що о 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства "впала ракета російського виробництва, загинули двоє громадян Республіки Польща". Він наголосив, що у зв'язку з цією подією міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень".

Водночас президент Польщі Дуда заявив, що наразі немає "переконливих доказів того, хто запустив цю ракету". Міноборони РФ у своєму стилі заперечує причетність до атаки.

Посли НАТО зустрінуться в середу, 16 листопада, на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу після влучання російської ракети.

Як повідомляє Reuters, світові лідери, які зібралися на зустріч G20 на Балі, провели екстрену зустріч у середу після вибухів у Польщі, які, за словами української та польської влади, були спричинені ракетами російського виробництва. Зустріч була скликана президентом США Джо Байденом. У ній взяли участь лідери Америки, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

Усі, крім Японії, - члени НАТО, оборонного Альянсу, до якого також входить Польща.

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