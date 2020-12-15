Рішення про схвалення вакцини BioNTech/Pfizer може бути винесено в ЄС вже 21 грудня з огляду на те, що Великобританія і США вже почали проведення масової вакцинації.

Експерти комітету Європейського агентства лікарських засобів (EMA) 21 грудня проведуть засідання щодо вакцини BioNTech і Pfizer, на якому обговорюватиметься питання щодо схвалення вакцини і видачі дозволу на її застосування.

Читайте такожНовий різновид коронавірусу в Британії більш заразний - ВООЗПро це йдеться в заяві, поширеній сьогодні прес-службою EMA, повідомляє DW з посиланням на агентство AFP.

Як повідомляє EMA, раніше заплановане на 29 грудня засідання було вирішено перенести на більш ранню дату - 21 грудня. На цій зустрічі можливе винесення позитивного рішення щодо використання вакцини.

В агентстві пояснили, що підставою для перенесення зустрічі на більш ранній термін став той факт, що експерти EMA у понеділок у відповідь на запит отримали від розробника вакцини "додаткові відомості".

Також у заяві наголошується, що експерти Європейського агентства лікарських засобів в останні тижні інтенсивно працювали над оцінкою даних, наданих BioNTech і Pfizer в контексті заявки на отримання дозволу на використання.

Останнім часом, на тлі початку проведення масової вакцинації вакциною BioNTech/Pfizer у Великобританії і США на агентство чинився значний тиск щодо прискорення винесення рішення про схвалення використання цієї вакцини на території ЄС.

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо?

1 грудня влада Великої Британії першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки перебувають на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

Тим часом, в Україні МОЗ склало графіки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Леся Лещенко