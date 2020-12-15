Експерти комітету Європейського агентства лікарських засобів (EMA) 21 грудня проведуть засідання щодо вакцини BioNTech і Pfizer, на якому обговорюватиметься питання щодо схвалення вакцини і видачі дозволу на її застосування.
Читайте такожНовий різновид коронавірусу в Британії більш заразний - ВООЗПро це йдеться в заяві, поширеній сьогодні прес-службою EMA, повідомляє DW з посиланням на агентство AFP.
Як повідомляє EMA, раніше заплановане на 29 грудня засідання було вирішено перенести на більш ранню дату - 21 грудня. На цій зустрічі можливе винесення позитивного рішення щодо використання вакцини.
В агентстві пояснили, що підставою для перенесення зустрічі на більш ранній термін став той факт, що експерти EMA у понеділок у відповідь на запит отримали від розробника вакцини "додаткові відомості".
Також у заяві наголошується, що експерти Європейського агентства лікарських засобів в останні тижні інтенсивно працювали над оцінкою даних, наданих BioNTech і Pfizer в контексті заявки на отримання дозволу на використання.
Останнім часом, на тлі початку проведення масової вакцинації вакциною BioNTech/Pfizer у Великобританії і США на агентство чинився значний тиск щодо прискорення винесення рішення про схвалення використання цієї вакцини на території ЄС.
Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо?
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