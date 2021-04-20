Минулої суботи, коли прем'єр-міністр Андрей Бабіш і голова МЗС Чехії Ян Гамачек виступали з терміновим зверненням, панувало таке ж відчуття, як і 21 серпня 1968 року.
"Тоді мій батько, на той час чехословацький дипломат, який відпочивав у Празі, сказав, що п'ять країн Варшавського договору атакують нашу країну", - пише на сторінках Lidove Noviny журналіст Лібор Дворжак.
Він додає, що інформація про атаки російських агентів на чеський склад боєприпасів здавалася неймовірною й немислимою. Але потім чеські ЗМІ почали розповідати про те, що це зробили агенти ГРУ з псевдонімами Петров і Боширов, які раніше намагалися отруїти "новачком" екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку в Солсбері. Після цього враження, мов від дешевого фільму, закріпилося. Але, схоже, саме в такому світі ми й живемо.
Читайте такожЧехія говоритиме про причетність РФ до підриву свого арсеналу на засіданні глав МЗС ЄСРеакція Москви на рішучі кроки влади Чехії у відповідь була очікуваною. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова назвала їх "шахрайством, про яке всі повинні знати" і яке погано закінчиться. А заступник голови комітету з закордонних справ Ради федерації Володимир Джабаров назвав відповідь Праги "абсурдом". А потім неназване джерело в МЗС РФ прокоментувало Interfax: "Чехія, схоже, збирається закрити своє посольство в Москві!".
Перш ніж розглянути поведінку російських агентів на території Чехії, автор пропонує трохи зупинитися на дипломатичних зв'язках між Прагою і Москвою. Перш за все, привертає увагу аж занадто роздуте посольство Росії в чеській столиці. Його масштаби точно не відповідають потребам чесько-російських відносин.
Але для його розмірів є одне-єдине пояснення: Чехія - це цінна штаб-квартира для російських спецслужб просто в серці Європи. І з точки зору російських уявлень про себе як про наддержаву, було б гріх нею не скористатися. Чеські спецслужби вважають, що Москва вже давно це робить. Тож настав час щось з цим зробити, встановити більш збалансовані правила, якщо це взагалі можливо без розриву дипломатичних відносин.
Але, повертаючись до самого вибуху на складі боєприпасів у Чехії, чого ж Росія намагалася добитися, відправляючи своїх агентів. Найбільш правдопобідним здається пояснення, що зброя зі складу, який в 2006 році перейшов у приватні руки, повинна була потрапити на поля битви в Україні й Сирії, конфлікти в яких підтримувала і продовжує підтримувати Росія. В такому випадку, події 2014 року у Врбетицях були актом державного тероризму в мирний час з боку країни, яка не є союзником, але, принаймні, партнером. І це нечувано.
Читайте такожГолий Путін на золотому унітазі: у Чехії влаштували незвичайну акцію (фото)Але путінська Росія, вочевидь, не переживає про щось таке. Їй байдуже до того, що вона все глибше занурюється в міжнародну ізоляцію. І за винятком режимів Олександра Лукашенка в Білорусі чи Ніколаса Мадуро у Венесуелі, вона стає все більш ворожою до свого близького і далекого оточення. Яскравим і дуже тривожним прикладом цього є стягування російської зброї на кордоні України. І поки не відомо, куди цей процес приведе.
"Росія продовжує рухатися в замкненому колі своїх шовіністичних великодержавних уявлень, в рамках яких вона б хотіла хоча б частково завоювати території, якими ще не так давно або безпосередньо володіла, або мала такий вплив (і сюди можна віднести і нашу територію), що по-суті було еквівалентом приналежності до Російської чи Радянської імперії. Поки сучасна Росія не звикне до того, що вона вже просто не така, подібні проблеми будуть продовжуватися і в майбутньому", - йдеться в статті.
Читайте такожРосійських дипломатів депортували з Чехії (фото)Трохи навіть трагікомічно, що Росія вже стереотипно і навіть твердолобо заперечує свою вину. Цей звичай підкреслив у своєму романі "Доктор Гарін" російський прозаїк Володимир Сорокін. Важливими дійовими особами виступає так звана "смілива вісімка", група з безногих мішків, які колись правили світом. Їхні характери, а також імена: Ангела, Дональд, Сільвіо, Сіндзо, Джастін тощо, - прямо говорять, про кого йдеться. Звісно ж між цих колись могутніх "мішків" є й Володимир, який на будь-яке запитання чи зауваження завжди відповідає одне й те ж: "Це не я!". І саме так поводиться путінська Росія сьогодні на тлі скандалу в Чехії.
Скандал між Чехією та Росією
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ