Москва знову і знову буде намагатися взяти під контроль своїх колишніх васалів: від України до Чехії.

Минулої суботи, коли прем'єр-міністр Андрей Бабіш і голова МЗС Чехії Ян Гамачек виступали з терміновим зверненням, панувало таке ж відчуття, як і 21 серпня 1968 року.

"Тоді мій батько, на той час чехословацький дипломат, який відпочивав у Празі, сказав, що п'ять країн Варшавського договору атакують нашу країну", - пише на сторінках Lidove Noviny журналіст Лібор Дворжак.

Він додає, що інформація про атаки російських агентів на чеський склад боєприпасів здавалася неймовірною й немислимою. Але потім чеські ЗМІ почали розповідати про те, що це зробили агенти ГРУ з псевдонімами Петров і Боширов, які раніше намагалися отруїти "новачком" екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку в Солсбері. Після цього враження, мов від дешевого фільму, закріпилося. Але, схоже, саме в такому світі ми й живемо.

Читайте такожЧехія говоритиме про причетність РФ до підриву свого арсеналу на засіданні глав МЗС ЄСРеакція Москви на рішучі кроки влади Чехії у відповідь була очікуваною. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова назвала їх "шахрайством, про яке всі повинні знати" і яке погано закінчиться. А заступник голови комітету з закордонних справ Ради федерації Володимир Джабаров назвав відповідь Праги "абсурдом". А потім неназване джерело в МЗС РФ прокоментувало Interfax: "Чехія, схоже, збирається закрити своє посольство в Москві!".

Перш ніж розглянути поведінку російських агентів на території Чехії, автор пропонує трохи зупинитися на дипломатичних зв'язках між Прагою і Москвою. Перш за все, привертає увагу аж занадто роздуте посольство Росії в чеській столиці. Його масштаби точно не відповідають потребам чесько-російських відносин.

Але для його розмірів є одне-єдине пояснення: Чехія - це цінна штаб-квартира для російських спецслужб просто в серці Європи. І з точки зору російських уявлень про себе як про наддержаву, було б гріх нею не скористатися. Чеські спецслужби вважають, що Москва вже давно це робить. Тож настав час щось з цим зробити, встановити більш збалансовані правила, якщо це взагалі можливо без розриву дипломатичних відносин.

Але, повертаючись до самого вибуху на складі боєприпасів у Чехії, чого ж Росія намагалася добитися, відправляючи своїх агентів. Найбільш правдопобідним здається пояснення, що зброя зі складу, який в 2006 році перейшов у приватні руки, повинна була потрапити на поля битви в Україні й Сирії, конфлікти в яких підтримувала і продовжує підтримувати Росія. В такому випадку, події 2014 року у Врбетицях були актом державного тероризму в мирний час з боку країни, яка не є союзником, але, принаймні, партнером. І це нечувано.

Читайте такожГолий Путін на золотому унітазі: у Чехії влаштували незвичайну акцію (фото)Але путінська Росія, вочевидь, не переживає про щось таке. Їй байдуже до того, що вона все глибше занурюється в міжнародну ізоляцію. І за винятком режимів Олександра Лукашенка в Білорусі чи Ніколаса Мадуро у Венесуелі, вона стає все більш ворожою до свого близького і далекого оточення. Яскравим і дуже тривожним прикладом цього є стягування російської зброї на кордоні України. І поки не відомо, куди цей процес приведе.

"Росія продовжує рухатися в замкненому колі своїх шовіністичних великодержавних уявлень, в рамках яких вона б хотіла хоча б частково завоювати території, якими ще не так давно або безпосередньо володіла, або мала такий вплив (і сюди можна віднести і нашу територію), що по-суті було еквівалентом приналежності до Російської чи Радянської імперії. Поки сучасна Росія не звикне до того, що вона вже просто не така, подібні проблеми будуть продовжуватися і в майбутньому", - йдеться в статті.

Читайте такожРосійських дипломатів депортували з Чехії (фото)Трохи навіть трагікомічно, що Росія вже стереотипно і навіть твердолобо заперечує свою вину. Цей звичай підкреслив у своєму романі "Доктор Гарін" російський прозаїк Володимир Сорокін. Важливими дійовими особами виступає так звана "смілива вісімка", група з безногих мішків, які колись правили світом. Їхні характери, а також імена: Ангела, Дональд, Сільвіо, Сіндзо, Джастін тощо, - прямо говорять, про кого йдеться. Звісно ж між цих колись могутніх "мішків" є й Володимир, який на будь-яке запитання чи зауваження завжди відповідає одне й те ж: "Це не я!". І саме так поводиться путінська Росія сьогодні на тлі скандалу в Чехії.

Скандал між Чехією та Росією

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Переклад: Лесь Димань