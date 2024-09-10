Американці, які підтримують Україну, не шукають зброї масового знищення чи нав’язують свою волю країні.

Найближчий соратник Дональда Трампа, кандидат на посаду віцепрезидента США Джей Ді Венс правий щодо Іраку, але не правий щодо України.

Про це у колонці для Politico пише письменник, постійний авторо в Інституті майбутніх конфліктів Академії військово-повітряних сил Метт Галлагер.

"Ми нічого не навчилися?"

У квітні Венс у Сенаті дорікав колегам за ухвалення пакету допомоги на 61 мільярд доларів, щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення. Він порівняв ситуацію з війною в Іраку, в якій він служив морпіхом.

Відео дня

"Моє виправдання полягає в тому, що я був старшокласником. Яке виправдання багатьом людям, які тоді були в цій залі або в Палаті представників, а зараз співають ту саму пісню, коли йдеться про Україну? Ми нічого не навчилися?", - заявив він.

Венс став обличчям нового руху в Республіканській партії, очолюваного ветеранами воєн в Іраку та Афганістані, який виступає проти традиційної підтримки агресивних зовнішньополітичних інтервенцій. Вони кажуть, що власне розчарування в трясовині на Близькому Сході змусило їх скептично ставитися до підтримки України США, відстоюючи зовнішньополітичну позицію "Америка перш за все". Вони змушують США відмовитися від матеріальної та фінансової підтримки, навіть якщо Росія цього тижня посилила свої атаки.

Деякі військові, які служили в Іраку думають так само, як Венс. У 2019 році Pew виявив, що 64% ветеранів вважають, що війна в Іраку того не варта. 58% відсотків сказали те саме про Афганістан. І це було до виходу з Кабула у 2021 році. "Для чого це було?" - це не банальне питання для ветеранів, а щоденні роздуми. І для багатьох відповідь гірка.

"Але ця болюча правда привела Венса до неправильних висновків в Україні. Ми служили в Іраку під фальшивими приводами, в країні, яка здебільшого вважала нас не рятівниками, а загарбниками. В Україні не така ситуація. Я знаю це з особистого досвіду роботи там як тренера-волонтера та журналіста, а також із численних інтерв’ю з місцевими жителями та міжнародними легіонерами, які воюють на передовій. Український народ дуже хоче і потребує нашої допомоги", - пише Галлер.

На відміну від війни в Іраку, боротьба українців однозначна: "іноземний противник вторгся на кордони потенційного союзника США, намагаючись ліквідувати його суверенне існування". Американці, які підтримують Україну, не шукають зброї масового знищення чи нав’язують свою волю країні.

Галлер визнає, що американцям справді брехали в Іраку. Брехня є формою зради, але не означає, що потрібно "відмовитися від цінностей та ідеалів, у які ми колись вірили та за які боролися".

"Вічні війни" розчаровують, але це не про Україну

Як пише автор, багато було змарновано під час "вічних війн" в Іраку, Афганістані та за їх межами. Втім, заклик піти в ізоляціоністську оболонку, або "Америка перш за все", може бути сиреною для ветеранів.

Однак, рішення ізолюватися від допомоги Україні ні морально, ні прагматично не вирішить ситуацію глобально. Галлер зазначив, що його мандрівки Україною під час війни багаторазово загострили світогляд.

"Чесно кажучи, тільки в Україні я думаю, що Америка здатна бути тим, ким ми себе називаємо", - додав Галлер.

На Національному з’їзді Республіканської партії в липні Венс сказав: "Люди не будуть боротися за абстракції, але вони будуть боротися за свої домівки". Це цікава лінія, але, звичайно, не відповідає дійсності, пише автор. Більш сучасним доказом є тисячі добровольців в українському інтернаціональному легіоні, багато з них – розчаровані ветерани "вічних війн".

Галлер розповів історію про свого друга, імені якого не назвав у цілях безпеки. Зараз він лежить у львівському госпіталі після поранення. Він ветеран ВПС США, був в Іраку. Військовий розповів Галлеру, як солдатам в Україні іноді здається, що вони воюють із зав’язаною за спиною рукою через обмежені поставки зброї та різні заборони щодо їх використання. Першочерговим бажанням військового є американський уряд, який підтримував би Україну повною мірою, без часткової допомоги. А його друге бажання - "просто гамбургер і пиво, щоб я міг належним чином відсвяткувати той факт, що Америка поводитиметься так, якою її колись знав світ".

Галлер зазначив, що погоджується зі своїм другом щодо України. Він зустрічав тут американських добровольців з різними політичними поглядами. У них власні причини для того, щоб воювати за Україну, хоч і абстрактні.

Ще один мій друг-американець Галлера на фронті - ветеран армії США, бойовий медик Інтернаціонального легіону. Через прагматичний характер його роботи він не сприйнятливий до високоморальних розмов про принципи та роль Америки у світі. Але навіть він не може не донести справедливість війни України за самовизначення та вклад США в неї.

"Я став чудово усвідомлювати, наскільки важливою є допомога Америки, а також вплив, який мають американські виборці на цю війну. В України є бійці, але їй потрібні боєприпаси, обладнання та надія на перемогу... надія на те, що решта світу не відмовилася від України", - сказав він.

Джей Ді Венс - кандидат на посаду віцепрезидента

Днями стало відомо, що Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віце-президента США у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді, обравши 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо.

Згодом з'явилась реакція Держдепу на відповідне рішення. Речник Метью Міллер, відповідаючи під час брифінгу на запитання про те, чи є загроза для відносин США з Україною у разі обрання Венса віцепрезидентом, заявив, що Україна має підтримку не лише адміністрації США, а й американського народу.

Вас також можуть зацікавити новини: