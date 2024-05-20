Спільний антагонізм щодо США не дозволить напруженості між Китаєм і Росією вийти на перший план.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році багато західних урядів шукали способи розірвати "безмежне" партнерство між Росією Володимира Путіна та Китаєм Сі Цзіньпіна. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що легковажні розмови про розділення Москви та Пекіна приховують розбіжності в думках щодо того, до якої країни апелювати. Так, багато європейців сподіваються переконати Сі прийняти більш жорстку позицію щодо Путіна стосовно України. Іншими словами, їхня мета – ізолювати Росію.

"Однак у Вашингтоні дотримуються консенсусу, що Китай є більш небезпечним довгостроковим противником. Деякі американські стратеги стурбовані можливістю загнати Росію в обійми Китаю і таким чином змінити глобальний баланс сил на користь Пекіна", - йдеться у матеріалі. Відео дня

В цьому контексті автор цитує легендарного американського дипломата Генрі Кіссінджера, який вважав, що ослаблена Росія фактично стане сателітом Китаю, в результаті чого сфера впливу Пекіна може поширитися на кілька сотень миль від Варшави.

"Теоретично розв’язанням таких тривог було б створення другого розколу між Москвою та Пекіном. На жаль, такий геополітичний крок навряд чи спрацює на практиці — принаймні осяжному майбутньому. Теплота прийому Путіна під час його відвідин Пекіна минулого тижня є свідченням міцності китайсько-російських відносин", - констатує видання.

На думку автора статті, зв’язок Сі та Путіна залишається міцним, оскільки він базується на спільному світогляді. Обидва є автократичними націоналістами, які бачать США як головну загрозу. При цьому Москва та Пекін вважають, що США намагаються оточити Росію та Китай ворожими військовими союзами — НАТО в Європі та двосторонніми союзами США з Японією, Південною Кореєю, Філіппінами та Австралією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Звичайно, причина, по якій у США так багато союзників у Європі та Азії, полягає в тому, що Росія та Китай вселяють страх у багатьох своїх сусідів. Це реальність, яку Путін і Сі не бажають визнавати. Натомість вони наполягають на тому, що захищають свої країни від експансіоністської Америки. Цілком імовірно, вони щиро в це вірять. Оскільки вони підозріло дивляться на союзників США у своїх регіонах, Росія та Китай вважають один одного відносно надійними сусідами. Вони мають довгий кордон. Таким чином, підтримка дружніх відносин вважається критичною для обох країн, щоб перешкодити "подвійному стримуванню" США та їхніх союзників", - йдеться у матеріалі.

Автор додає, що Путін знає, що китайська підтримка абсолютно необхідна для російської війни в Україні, і "ця взаємна залежність означає, що Москва та Пекін залишатимуться пов’язаними, незалежно від напруги у їхніх стосунках".

"Скориставшись цією можливістю в 1970-х роках, США вимагали значних поступок китайському світогляду, перш за все щодо Тайваню. Друга спроба Заходу порушити російсько-китайську вісь сьогодні, ймовірно, потребуватиме ще більш складних змін у політиці — знову щодо Тайваню чи щодо України. У Вашингтоні дуже мало бажання зробити такий крок. Принаймні, поки що", - резюмує автор.

Відносини Китаю та РФ - останні новини

Правитель Росії Володимир Путін 15-16 травня відвідав Китай і зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Згодом The New York Times писав, що візит Путіна до Китаю підкреслює військові зв'язки, які турбують Захід.

Зокрема, зростаючі зв'язки в галузі безпеки між двома державами, які володіють ядерною зброєю, були центральним пунктом візиту Путіна до Піднебесної.

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