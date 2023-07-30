Блінкен натякнув що, Шойгу шукав у Північній Кореї зброю для застосування на війні проти України.

Влада Росії постійно шукає підтримку та зброю, щоб продовжити війну проти України.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи нещодавній візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї, передає Голос Америки. "Ми бачимо, як Росія відчайдушно шукає підтримку і зброю, де тільки можливо, щоб продовжувати агресію проти України", - сказав Блінкен.

"Ми бачимо це в Північній Кореї, а також в Ірані, який надав РФ багато безпілотників, які вона використовує для руйнування цивільної інфраструктури та вбивства мирних громадян Україні", - додав Блінкен.

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Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін завірив, що американська допомога Тайваню не позначиться на підтримці України.

"Чи ставить під загрозу наші зусилля з підтримки України протиповітряна оборона, яку ми хочемо надати Тайваню? Коротка відповідь - ні. Робота, яку ми робимо на підтримку України, є міжнародною. Щомісяця, як ви знаєте, ми збираємо приблизно 50 країн разом, щоб розібратися в потребах України та якнайшвидше залучити підтримку, допомогу у сфері безпеки", – сказав очільник Пентагону.

Допомога США Україні

США допомагають Україні з перших днів широкомасштабної війни. Влада країни регулярно виділяє пакети військової допомоги ЗСУ. А перед початком українського контрнаступу в США заявили, що зробили все можливе, щоб підготувати українських військових до цієї операції.

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