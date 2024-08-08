Енн Епплбаум розказала про шлях Путіна від "керованої демократії" до автократії з репресіями.

Ознаки того, що Володимир Путін розверне політичний курс РФ у протилежному від демократії напрямку були очевидні ще 25 років тому, коли у серпні 1999 року він став прем'єр-міністром Росії.

Про це розповіла в інтерв'ю каналу "Настоящее время" (спільний проєкт Радіо Свобода і Голосу Америки) американська письменниця-історикиня і лавреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум.

За її поясненням, Путін вже тоді просував культ Юрія Андропова, який відомий своєю репресивною політикою.

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"Я від початку з підозрою ставилася до Путіна з кількох причин. По-перше, він від самого початку говорив про себе як про чекіста. Ще він просував цей міні-культ Юрія Андропова, вішаючи його портрети в офісах ФСБ та розставляючи там його погруддя. І тоді я подумала, що це дуже поганий знак, тому що Андропов, крім іншого, був відомий своєю дуже жорсткою репресивною політикою щодо інакодумства у Радянському Союзі. Навіть найменші групи дисидентів репресували. Він заарештовував їх і намагався їх знищити. Це також був поганий знак", - сказала Епплбаум.

На її думку, Путін вирішив спочатку створити в Росії "керовану демократію", з деякими елементами демократії і навіть деякими елементами свободи слова, але з контрольованими виборами - де він вирішуватиме, хто буде основними кандидатами.

"А будь-яка людина, яка репрезентує реальну опозицію або може кинути реальний виклик режиму, буде усунена або арештована", - додала історикиня.

За її словами, ця система працювала деякий час, але впала через те, що російська економіка була глибоко корумпована і, по суті, організована для того, щоб зробити небагатьох людей дуже багатими. Після цього, вже прийшовши з порушенням Конституції на третій термін президентства, Путін почав встановлення режиму диктатури.

"А після подій в Україні (2014 рік), частково злякавшись схожого повстання в Росії, він розпочав репресії, які привели нас туди, де ми перебуваємо сьогодні", - сказала вона.

Загалом історикиня вважає, що Путін завжди мав одні й ті ж переконання, але просто міняв тактику. "Підозрюю, що він мав те саме обурення з приводу розпаду Радянського Союзу і те ж бажання відновити Росію як гравця на світовій арені, навіть як дуже негативного гравця, навіть як країну, яка пропагує насильство і руйнування. І він просто змінив тактику, яку використав, щоб підштовхнути Росію у цьому напрямку", - каже Епплбаум.

Правління Путіна

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun минулого року висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін поставив за мету свого правління реставрацію Радянського Союзу, тому наступною потенційною ціллю російської агресії може стати Білорусь.

До того й експерти та діячі заявляли, що Путін хоче відновлення СРСР. Ще у 2021 році заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, обговорюючи тривожні переміщення російських військ в бік кордону України, підтвердила побоювання Вашингтона щодо імовірних намірів Володимира Путіна – відновити СРСР.

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