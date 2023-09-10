Президент США Джо Байден заявив, що не хоче стримувати Китай.

Президент США Джо Байден заявив, що у нього немає намірів намагатися стримувати або ізолювати Китай, навіть попри на те, що він стверджував, що економічні проблеми країни зменшили її можливості вдертися на Тайвань.

Як повідомляє Bloomberg, про це Байден заявив під час прес-конференції в Ханої, В'єтнам, зазначивши при цьому, що не хоче стримувати Китай, а хоче переконатися в тому, що відносини з Китаєм існують.

Президент США, який відправився до В'єтнаму в неділю, 10 вересня, після зустрічі "Великої двадцятки" в Індії, заявив, що зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном під час саміту. На запитання, чому він не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, Байден сказав, що у Сі "зараз справи". Президент Китаю вирішив не брати участь у саміті G-20.

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"Я не хочу стримувати Китай, я просто хочу переконатися, що у нас є відносини з Китаєм, які знаходяться на підйомі, вирівняні, всі знають, про що йдеться", — заявив Байден, зазначивши при цьому, що у Китаю "зараз є важка економічна проблема з цілого ряду причин, які пов'язані з міжнародним зростанням і його відсутністю, а також з політикою, якої дотримується Китай".

"Я не думаю, що це змусить Китай вдертися на Тайвань, насправді, може бути, навпаки, ймовірно, він не має тих самих можливостей, що і раніше", — додав він.

Президент США також торкнувся зростаючої напруженості між двома найбільшими економіками світу через їхні технологічні амбіції. Китай прагне заборонити використання iPhone на державних підприємствах, що є ударом для Apple Inc. і розширює раніше оголошені обмеження, які стосуються тільки урядових установ.

"Я не збираюся продавати Китаю матеріали, які збільшили б їх можливості з виробництва більшої кількості ядерної зброї або брати участь в оборонній діяльності, яка суперечить тому, що більшість людей вважають позитивним розвитком в регіоні", — сказав він.

Компанія Huawei Technologies Co. також нещодавно представила мобільний телефон, що використовує технологію, яку США прагнули не допускати в руки Пекіна, ставлячи під сумнів ефективність обмежень США на використання чіпів.

Як йдеться в матеріалі, події, що відбулися в той час, коли міністр торгівлі Джина Раймондо завершувала поїздку до Пекіна, а Байден готувався відправитися на саміт лідерів "Великої двадцятки" в Нью-Делі, можуть зірвати нещодавні зусилля США щодо потепління відносин між двома країнами.

Ситуація навколо Тайваню

Член Сенату США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що якщо США не зможуть на достатньому рівні підтримати Україну у війні проти Росії, це стане сигналом для Китаю, що він може захопити Тайвань.

6 вересня 2023 року екс-генерал Збройних сил Австралії і експерт одного з дослідницьких центрів Мік Райан заявив про те, що війна Росії проти України в найближчому майбутньому матиме серйозний вплив на китайську військову трансформацію і стратегію щодо Тайваню. Він вважає, що ситуація в Україні і, особливо, реакція Заходу на війну, змусять змінити підходи китайських військових стратегів.

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