Справжні цілі цієї політики Трампа залишаються туманними, а його прагнення до безмежної влади викликає тривогу серед європейців.

Протягом багатьох років європейські лідери намагалися зменшити свою залежність від США, особливо за непередбачуваних адміністрацій за лідерством Дональда Трампа. Однак у понеділок, на терміновій зустрічі в Парижі, їхні сумніви поступилися місцем усвідомленню нової реальності, в якій головний союзник Європи почав більше діяти як конкурент, пише The New York Times.

План президента Трампа щодо мирних переговорів з Володимиром Путіним, у яких не передбачено участі українців чи європейців, шокував Берлін, Лондон і Париж. Це змушує європейські столиці ухвалювати складні рішення, йти на болісні компроміси та брати на себе нові фінансові зобов’язання.

Наразі обговорюється варіант розміщення миротворчих сил Великої Британії, Франції, Німеччини та інших країн в Україні. Також європейські уряди визнають необхідність суттєвого збільшення оборонних бюджетів. Навіть якщо це не буде 5% ВВП, як вимагає Трамп, то все одно доведеться повернутися до рівнів військових витрат, які існували під час холодної війни на початку 1980-х.

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"Зрозуміло, що зараз усі у піднесеному настрої", - сказав Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона. - "Зрозуміло, що б не трапилося, Європі доведеться активізуватися".

Це ставить європейських лідерів у складну ситуацію. Хоча підтримка України серед населення залишається високою, відправлення військових у потенційно небезпечну миротворчу місію може швидко стати політичним ризиком. Оцінки чисельності таких сил різняться, але їх утримання вимагатиме значних фінансових витрат у період обмежених бюджетів.

З практичної точки зору реалізувати миротворчу місію буде вкрай складно без матеріально-технічної підтримки США. Експерти наголошують, що американські гарантії безпеки відіграють ключову роль у політичному рішенні європейських урядів, адже в деяких країнах необхідне схвалення парламенту.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що "американський механізм захисту є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну".

Професор Фрідман припускає, що високопосадовці адміністрації Трампа, зокрема держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майкл Волц, розуміють реалії ситуації та не мають наміру відмовляти Європі у підтримці. Водночас він зазначає, що справжні цілі Трампа залишаються туманними, а його прагнення до безмежної влади викликає тривогу серед європейців.

"У минулому ви вважали, що це серйозна, компетентна країна", - сказав професор Фрідман. - "Неприємно думати, що це може бути не так. Є відчуття, що меж просто немає".

Окрім політичних та економічних викликів, європейські лідери намагаються зрозуміти довгострокову стратегію Трампа щодо України. Очільник Пентагону Піт Гегсет своїми заявами натякнув на зменшення американської підтримки військових зусиль Києва - що викликає розчарування в європейських столицях, хоча неофіційно деякі лідери поділяють цей підхід.

"Якщо ситуація на місці значно не покращиться на користь України, важко уявити, щоб Росія підписала угоду, яка дозволяє великій кількості військ НАТО - в тому числі британських - на її кордоні", - сказав Малкольм Чалмерс, заступник генерального директора Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні.

Професор Фрідман вважає, що Трампу доведеться переконати Путіна погодитися на умови, які будуть прийнятні для Зеленського, що виглядає малоймовірним.

"Ми дуже далекі від обставин, коли це має сенс", - зазначив він щодо перспектив миротворчої місії. - "Я не можу пройти повз несумісність між тим, що може запропонувати Трамп, і тим, чого хочуть росіяни".

Європа в очікуванні переговорів про мир

Як повідомляв УНІАН, США організували переговори з Росією, а потім проведуть діалог з Україною, намагаючись почати процес мирних перемовин. Європу за стіл переговорів не покликали.

У відповідь на це європейські лідери зібрались у Франції. Як відомо, у зустрічі європейських лідерів у Парижі взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Після зустрічі генсек НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни готові не тільки посилити власну безпеку, а й очолити надання гарантій безпеки для України.

Водночас, за даними західних ЗМІ, під час саміту лідери не дійшли згоди в питанні відправки миротворчих військ в Україну.

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