Європа не може змиритися з практикою, що спотворює ринок, яка може призвести до деіндустріалізації.

ЄС знову заявив про свою готовність розпочати торговельну війну з Китаєм через імпорт дешевих електромобілів, сталі та дешевих сонячних і вітрових технологій, а Урсула фон дер Ляєн попередила, що блок "не відмовиться" від захисту промисловості та робочих місць після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Глава Єврокомісії заявила, що вона "переконана, що якщо конкуренція з боку Китаю буде чесною, то Європа "матиме процвітаючу міцну економіку", пише The Guardian.

Але "дисбаланси", спричинені державною підтримкою китайської промисловості, що призводить до зниження собівартості продукції, загрожують робочим місцям у Європі, і це "викликає серйозну занепокоєність", сказала вона.

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"Європа не відмовиться від ухвалення важких рішень, необхідних для захисту її економіки та безпеки. Наш ринок був і залишається відкритим для чесної конкуренції та інвестицій. Але це не піде на користь Європі, якщо це завдасть шкоди нашій безпеці і зробить нас вразливими", - сказала вона.

За її словами, Європа не може змиритися з практикою, що спотворює ринок, яка може призвести до деіндустріалізації.

Фон дер Ляєн оголосила про розслідування субсидій на виробництво електромобілів у Китаї у вересні минулого року, а європейський комісар натякнув минулого тижня, що тарифи можуть бути введені цього літа.

За її словами, "ці субсидовані продукти, такі як електромобілі або, наприклад, сталь, наповнюють європейський ринок".

Проблема, за її словами, полягає в тому, що "Китай продовжує масово підтримувати свій виробничий центр", тоді як "внутрішній попит не збільшується", що змушує його переносити свою продукцію до ЄС, підриваючи місцеву промисловість.

Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Перший візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Європи за майже п'ять років стане перевіркою готовності континенту протистояти Пекіну через його підтримку російського вторгнення в Україну, а також китайської торгової політики. Як пише The Wall Street Journal, хоча Сі Цзіньпіну не варто очікувати легкої поїздки до Європи, але при цьому європейські лідери схильні діяти обережно з Пекіном, не бажаючи ставити під загрозу зв'язки з великим торговельним партнером.

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