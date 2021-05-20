Вашингтон, схоже, намагається одночасно "помиритися" і з Росією, і з Німеччиною.

Зустріч Держсекретаря Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Рейк’явіку стала першим контактом на найвищому рівні, відколи Джо Байден став президентом США. Вона тривала довше ніж очікувалося: цілу годину і 45 хвили.

Як пише National Interest, розмова Блінкена і Лаврова відбулася в часи найбільшої напруги між колишніми ворогами у Холодній війні. Однак, вона була менш напруженою, ніж можна було очікувати.

США і Росія хочуть помиритися?

Тон американського дипломата точно не був конфронтаційним. Натомість Держсекретар поводився професійно, зважено й дипломатично.

"Є багато сфер, де наші інтереси перетинаються й збігаються. І ми переконані, що ми можемо працювати разом, спираючись на ці інтереси. На наш погляд, якщо лідери Росії й США зможуть співпрацювати, наші народи, світ будуть у більшій безпеці", - сказав Блінкен.

Лавров, у свою чергу, вказав на численні політичні розбіжності між США і Росією. Однак, він висловив надію, що сторони зможуть спрацювати над "проблемами стратегічної стабільності".

"У нас є серйозні розбіжності в оцінці міжнародної ситуації, а також у підходах до завдань, які доводиться виконати для її нормалізації. Наша позиція проста: ми готові обговорювати всі проблеми без винятку. Але лише за умови, що розмова буде чесною, підкріпленою фактами, а також, звісно, заснована на взаємній повазі", - цитує слова Лаврова Politico.

Читайте такожФінляндія готова прийняти двосторонню зустріч президентів США і Росії - ЗМІNational Interest допускає, що така примирлива риторика про співпрацю, попри визнання політичних розбіжностей, може задати тон майбутній зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна. Зрештою, Лавров назвав зустріч в ісландській столиці "конструктивною".

Що говорили про Україну?

Ще перед переговорами в Рейк’явіку Лавров і Блінкен висловили діаметрально протилежні позиці щодо України, а також Арктики і того, як Москва поводиться з опозиціонером Олексієм Навальним.

Прес-секретар Держдепартаменту Нед Прайс запевнив, що під час розмови з главою МЗС Росії Блінкен висловив "глибоке занепокоєння" російською зловісною поведінкою.

"Йшлося про продовження розгортання військ Росії біля України, російські дії проти "Голосу Америки" і "Радіо Свобода", стан здоров’я Олексія Навального і репресії опозиційних організацій", - пояснив Прайс.

"Президент Байден також сказав це президенту Путіну. Якщо Росія діє агресивно проти нас, наших партнерів і наших союзників, ми будемо відповідати. І президент Байден продемонстрував це як словами, так і діями, але не для ескалації, не заради конфлікту, а щоб захистити наші інтереси", - сказав Блінкен.

Водночас, він наголосив, що США шукають "передбачуваних, стабільних відносин з Росією", які підуть на користь "всьому світу".

Що з "Північним потоком-2?"

Зустріч Блінкена і Лаврова відбулася через день після новин про те, що США не будуть запроваджувати санкції проти компанії, відповідальної за будівництво "Північного потоку-2". Це рішення розцінили як серйозну поступку в бік Росії. Хоч в Держдепартаменті й засудили газопровід, назвавши його "проектом шкідливого російського впливу" і "загрозою для України і енергетичної безпеки Європи".

Читайте також"Подарунок Путіну": у Сенаті США розкритикували рішення щодо санкцій проти "Північного потоку-2"Поки Блінкен проводив зустріч з Лавровим, Держдепартамент опублікував його заяву про "Північний потік-2".

"Я вирішив, що в національних інтересах США відмовитись від застосування санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніга. Сьогоднішні дії демонструють прихильність адміністрації до енергетичної безпеки Європи, що узгоджується з обіцянкою президента відновити відносини з нашими союзниками і партнерами в Європі. Ми продовжимо протистояти завершенню будівництва цього проекту, який ослабить Україну, східний фланг НАТО і енергетичну безпеку Європи. Наш протест проти "Північного потоку-2" непохитний", - йшлося в заяві Блінкена.

Водночас, чиновники США розповіли Bloomberg про зміну тону адміністрації Байдена щодо ГТС в обхід України. Там боротьбу з "Північним потоком-2" тепер називають "довгостроковою". Неназваний американський чиновник пояснив Bloomberg, що шанси зупинити добудову газопроводу все менші. А Байден хоче уникнути конфронтації з Німеччиною й іншими країнами ЄС, які підтримують "Північний потік-2". Відмова від санкцій нібито дасть час для подальших дискусій. І США сподіваються, що Німеччина розбереться з занепокоєннями, що газопровід лише винагороджує Росію й підриває енергетичну безпеку Європи.

"Збереження санкцій негативно вплине на відносини США з Німеччиною, ЄС, іншими європейськими союзниками й партнерами", - йдеться в звіті, який Білий дім передав Конгресу. В ньому також зауважується, що співпраця з європейськими союзниками необхідна для боротьби з COVID-19, а також з Росією, Китаєм й Іраном.

Про зустріч Байдена з Путіним

Адміністрація Байдена намагається організувати зустріч президентів США і Росії, щоб вони могли обговорити всі проблеми особисто. Під час розмови Блінкена з Лавровим головним питанням для американської сторони було місце. Де б Росія хотіла, щоб Путін порозмовляв з Байденом. Як пише CNN з посиланням на джерела, Блінкен і Лавров повинні були підвести підсумки й повідомити один одному, як їхні країни готуються до зустрічі президентів.

Читайте такожБлінкен допустив проведення зустрічі Байдена і Путіна в найближчі тижніNational Interest нагадує, що Кремль досі формально не прийняв пропозицію. Хоча обидві сторони працюють над деталями потенційної зустрічі Байдена з Путіним. Якщо це так, тоді зустріч Блінкена з Лавровим може виявитися важливим кроком на шляху до менш обтяжливих відносин Вашингтона з Москвою. І Байден, вочевидь, хоче цього не в останню чергу через пам'ять про Холодну війну, а ще тому що вважає Китай головним ворогом Америки. Москва зробить велику помилку, якщо не поставиться серйозно до бажання Байдена покращити відносини.

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Переклад: Лесь Димань