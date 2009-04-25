Європарламент дозволив водіям працювати вдвічі більше і займатися каботажем

Європейський парламент схвалив пакет законодавства щодо міжнародної діяльності водіїв вантажівок та автобусів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні доповіді були схвалені 23 квітня на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

Депутати, зокрема, схвалили доповідь Матьє ГРОША (група народних партій, Німеччина), яка передбачає, що водії вантажівок під час міжнародного перевезення можуть займатися каботажем (доставкою супутнього вантажу по дорозі до місця призначення чи при поверненні з місця призначення для зменшення кількості “порожніх” рейсів – УНІАН) протягом семи днів, з максимальною кількістю додаткових маршрутів з вантажем не більше трьох.

Комітет також підтримав іншу доповідь М.ГРОША, відповідно до якої водіям вантажівок та автобусів при здійсненні подорожі за кордон дозволено працювати 12 днів поспіль без вихідних, замість шести днів, як це є зараз. Такі зміни робляться у відповідь на численні скарги туроператорів, які заявляють, що під час автобусних подорожей Європою вони вимушені наймати другого водія і збільшувати таким чином вартість подорожі для споживачів. Разом з тим у проекті доповіді зазначається, що нові норми робочого часу дійсні тільки у випадку, якщо йдеться про одну подорож, тривалість якої не перевищує 12 днів.

Крім того, Європарламент схвалив доповідь Сільвії ТІКАУ (група соціалістичних партій, Румунія), яка передбачає посилення контролю за діяльністю підприємств транспортної галузі. Так, згідно з документом, країни-члени мають створити національні електронні реєстри компаній, що займаються автомобільними перевезеннями, які б містили інформацію про фінансовий стан компаній, управління персоналом та можливі порушення законодавства підприємствами. При цьому до кінця 2012 року ці реєстри мають бути взаємопов’язані для того, щоб власті будь-якої країни-члена ЄС могли отримати консультацію щодо того чи іншого автотранспортного підприємства будь-якої іншої країни-члена. Проект також передбачає, що транспортне підприємство має бути фізично розташоване в одній з країн-членів ЄС і мати свій офіс, а також бути здатним представити адміністративні документи компетентним національним органам влади та докази стоянки своїх автомобілів в країні-членові.

Ці вимоги, на переконання депутатів, мають покласти край практиці “поштових ящиків” - компаній, що зареєстровані в одній країні-члені, а здійснюють свої операції переважно на території інших країн.

Як повідомляв УНІАН, Комітету з питань транспорту і туризму Європарламенту схвалив проекти цих доповідей на засіданні 31 березня.