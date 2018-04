10 кращих жартів за 50 років

Американський музей розіграшів The Museum of Hoaxes склав добірку десятьох кращих жартів, які будь-коли з`являлися в засобах масової інформації і були присвячені Дневі сміху, - 1 квітня, передає видання Breitbart.com. До цього списку ввійшли повідомлення британських і американських ЗМІ, які охоплюють період з 1950-х і до 1990-х років.

Перше місце посіло повідомлення ВВС, передане в ефірі програми "Панорама" 1957 року. Тоді телеканал в своєму сюжеті показав швейцарських фермерів, які збирали з дерев величезні пучки спагетті. Відеоряд супроводжувався коментарем про те, що завдяки незвично теплій зимі в Швейцарії вдалося виростити рекордний урожай цих макаронних виробів. Деякі глядачі, повіривши в те, що відбувається, дзвонили в редакцію і питали, як можна вирощувати спагетті на деревах.

1985 року журнал Sports Illustrated оголосив, що бейсбольна команда New York Mets придбала нового гравця - подавача, який може кинути м`яч з рекордною швидкістю в 270 кілометрів на годину. Причому, як зазначало видання, своєї майстерності він навчився в одному з монастирів Тібету. Болільники команди тріумфували, проте радість їх виявилася недовгою.

1962 року в Швеції існував тільки один телевізійний канал, а всі приймачі були чорно-білими. В одному з випусків новин технічний фахівець телеканалу розповів, що глядачі можуть легко зробити свої телевізори кольоровими. Все, що треба для цього, - це натягнути нейлонову панчоху поверх телеекрану. У це повірили сотні тисяч шведів, проте насправді кольорові телевізори з`явилися в країні тільки 1970 року.

У 1996 році мережа американських закусочних Taco Bell оголосила про придбання одного з символів незалежності США Дзвону Свободи (Liberty Bell) у Філадельфії, який скликав жителів міста на оголошення Декларації незалежності в 1776 році. Керівництво ресторанів заявило, що відтепер дзвін буде перейменований і одержить назву Taco Liberty Bell. Розгнівані цим повідомленням американці дзвонили не тільки в закусочні, а й прес-секретареві Білого Дому Майку Маккеррі (Mike McCurry) з проханням роз`яснити ситуацію. Але той і не намагався їх заспокоїти. Він заявив, що і меморіал Аврама Лінкольна (Lincoln Memorial) проданий автогігантові Ford і буде перейменований в Ford Lincoln Mercury Memorial.

1977 року британська газета The Guardian випустила семисторінковий додаток, присвячений десятій річниці утворення держави Сан-Серріффе (San Serriffe), - маленької республіки, розташованої в Індійському океані і складеної з кількох невеликих островів, що мають форму крапки з комою. Видання розповіло своїм читачам про географію і культуру двох найбільших островів - Upper Caisse і Lower Caisse.

1992 року в програмі "Розмови про націю", яка виходила на National Public Radio, було оголошено, що Річард Ніксон знову має намір обиратися на пост президента. Гасло його виборчої кампанії звучало так: "Я не припустився жодної помилки, і не припущуся їх надалі". Причому новина супроводжувалася голосом Ніксона, якого спародіював артист-комік. Річард Ніксон вже був президентом США два терміни підряд з 1968 року.

1998 року журнал New Mexicans for Science and Reason оприлюднив статтю, в якій стверджувалося, що влада американського штату Алабама має намір змінити значення числа "Пі" з 3,14 на 3,0. Чиновники нібито порахували нинішнє значення цього числа "нехристиянським" і вирішили округлювати його до "біблійного значення". Новина через інтернет поширилася на цілий світ, і лише після цього влада усвідомила всю "серйозність" свого жарту.

У тому ж році в журналі USA Today мережа закусочних Burger King розмістило рекламне оголошення про початок випуску нового вигляду гамбургерів, розроблених спеціально для 32 мільйонів американських шульг, Left-Handed Whopper. Керівництво компанії одержало тисячі дзвінків з проханням не дискримінувати своїх клієнтів правшів, зробивши гамбургери і для них.

1985 році журнал Discover оголосив про те, що італійський біолог Апріл Паццо (Aprile Pazzo) виявив в Антарктиді невідомий науці вид черв`яків, яких він назвав "гарячеголові безпанцирні крижані хробаки". Як заявив учений, на їх головах кістяні пластини, які нагрівалися до високої температури і давали хробакам пересуватися під льодом на великій швидкості. Причому, за словами Паццо, вони полювали на пінгвінів і, ймовірно, були причетні до таємничого зникнення дослідника Антарктиди Філіпа Пуассона (Philippe Poisson) в 1837 році.

1976 року відомий британський астроном Патрік Мур (Patrick Moore) заявив, що в певний час планета Плутон опиниться позаду Юпітера, внаслідок чого відбудеться вирівнювання їх гравітаційних полів, що призведе до зменшення сили тяжіння Землі. Мур сказав, що якщо у момент "планетарного вирівнювання" підстрибнути, то можна відчути стан польоту. Пізніше надійшли сотні дзвінків від людей, які послухалися поради і хотіли розповісти про свої відчуття. Одна жінка так і заявила, що вона та її друзі піднялися з своїх крісел і пролетіли навколо кімнати.

Лента.ру