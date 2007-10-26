Черновецький зобов`язав собак і їх власників пройти тест

Київська міська рада на засіданні 25 жовтня затвердила нові Правила утримання домашніх собак та котів в Києві, якими, серед іншого, зобов’язала власників потенційно небезпечних собак разом із своїми псами пройти тестування за програмою “Собака-компаньйон”, щоб підтвердити адаптованість тварин до умов міста.

Відповідно, у тексті рішення Київради, крім Переліку порід собак, визнаних як потенційно небезпечні, затверджено й Положення про правила зазначеного тестування.

Крім того, власники таких собак повинні пройти процедуру обов’язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

В нових Правилах зазначається, що у разі, якщо потенційно небезпечна або визнана небезпечною собака не змогла пройти тестування за програмою “Собака-компаньйон” у встановлений термін, її власник повинен ізолювати таку тварину або передати для охорони об’єктів будівництва, приватних будинків тощо.

До переліку порід собак, які Київрада визнала потенційно небезпечними, поки віднесено 30 наступних: акіта-іну, американський бульдог, американський стафордширський тер’єр, англійський мастиф, аргентинський дог, бельгійська вівчарка, бернський зенненхунд, бордоський дог, бразильська філа, бульмастиф, бультер’єр, доберман, кавказька вівчарка, кане корсо, мастіно неаполітано, московська сторожова, німецька вівчарка, німецький дог, перо преса канаріо, південноруська вівчарка, пітбультер’єр, різеншнауцер, родезійський ріджбек, ротвейлер, середньоазіатська вівчарка, тосаіну, чорний тер’єр, німецький боксер, фокстер’єр, ягтер’єр німецький. При цьому у рішенні зазначена примітка, що перелік порід поповнюється з надходженням нових даних.

Стосовно ж власне обов’язкового тестування за програмою “Собака-компаньйон”, воно проводитиметься комунальним підприємством “Центр ідентифікації тварин”, який створює комісію з судді (інструктор-кінолог), провідного спеціалісту відділу обліку та реєстрації Центру та секретаря. Відповідним Положенням також визначено низку правил проходження тестування та систему нарахування балів за певні вправи, які необхідно набрати, щоб пройти тестування.

При цьому до тестування допускаються власники собак, “які успішно пройшли співбесіду на компетентність, або ті, які пред’явили офіційні підтвердження своєї компетенції”. Відповідно, Правила містять “Тест на компетентність для власників собак”, що складається з більш як 30-ти запитань на кшталт порядку реєстрації тварин у Києві, собачих хвороб або: “Що, на Вашу думку, є спровокована і неспровокована агресія?”.