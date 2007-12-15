Катерина Ющенко презентувала ”Мед для мами” дружинам дипломатів (фото)

08:49, 15 грудня 2007
Разное
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Дружина Президента переклала книжку Софії Ус

Катерина Ющенко взяла участь у зустрічі з дружинами керівників іноземних дипломатичних місій в Україні з нагоди зимових свят. Під час зустрічі була презентована книга Івана Малковича та письменниці Софії Ус ”Мед для мами”, яку Катерина Ющенко переклала англійською мовою.

Іван Малкович повідомив, що 10% доходів від реалізації тиражу ”Мед для мами” видавництво ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, в якому вийшла книжка, вирішило передати на реалізацію благодійного проекту ”Дитяча лікарня майбутнього”.

Автор книги ”Мед для мами” Софія Ус, видавець Іван Малкович, перекладач українського варіанту ”Гаррі Поттера” Віктор Морозов та Катерина Ющенко

Катерина Ющенко та дружини керівників іноземних дипломатичних місій в Україні

Катерина Ющенко та дружини керівників іноземних дипломатичних місій в Україні

Катерина Ющенко та керівник видавництва ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Іван Малкович

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН

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