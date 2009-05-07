Додаткове держрегулювання цін не вгамує інфляцію

На думку експертів асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), ініціативи Міністерства економіки України щодо посилення регулювання цін на продовольчі товари не приведуть до уповільнення темпів інфляції, але здатні погіршити умови роботи вітчизняних товаровиробників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УКАБ, коментуючи заяву міністра економіки про необхідність посилення державного регулювання на ринках аграрної продукції.

Зокрема, як відзначають в УКАБ, відчутне зростання цін на продукти харчування з початку 2009 року відбулося на тих ринках, які до певної міри залежні від імпорту чи можуть стати такими у найближчій перспективі, - це риба і рибопродукти, м`ясо і м`ясопродукти, а також цукор і продукти із вмістом цукру. Очевидно, це відгомін девальвації гривні, що відбулася минулого року.

Разом з тим індекс цін на продукти харчування не перевищив загального індексу споживчих цін за цей період. На думку фахівців, це є очевидним свідченням того, що підстави для додаткового адміністративного регулювання цін відсутні. Адже є досвід попередніх років, коли, наприклад, при обмеженні рентабельності роботи виробникам не дозволяли враховувати курсову різницю при обслуговуванні валютних кредитів в розрахунку собівартості, що позбавляло перспектив прибуткової роботи окремі напрямки харчовій промисловості.

"Складається враження, що адміністративне регулювання цін є вершиною економічної політики в Україні, – прокоментував керівник групи експертів УКАБ Володимир ЛАПА. - Як можна говорити про дешеві продовольчі товари українського виробництва, коли виробники вимушені лише за обслуговування кредитів платити від 40-45% річних, і це в АПК, де цикл виробництва багатьох видів продукції триває рік або довше? Що стане з позитивним сальдо зовнішньої торгівлі (майже 900 млн. дол. у першому кварталі 2009 р.) по продукції АПК у другій половині календарного року, якщо виробники не можуть отримати кредитні ресурси через відсутність вільних коштів у банківській системі навіть за наявності бажання розвивати виробництво і забезпечувати експортний потенціал, і як це відіб`ється на ситуації на валютному ринку у перспективі?"

В УКАБ підкреслюють, що темпи падіння виробництва у харчовій промисловості у січні 2009 р. склали 16%, тоді як за січень-березень падіння зменшилося до 11%. «Украй важливо не порушити ці обережні позитивні тенденції», - додав В.Лапа.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує найближчим часом відновити систему регулювання цін на основні продукти харчування в Україні. Про це заявив міністр економіки України Богдан ДАНІЛІШИН.

Він підкреслив, що сьогодні підвищення цін на продукти харчування грає одну з важливих ролей при формуванні інфляції.

Він також заявив, що раніше ухвалене урядом рішення про відміну системи регулювання цін на продукти харчування було помилковим.