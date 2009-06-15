Українські компанії скорочуватимуть виплату дивідендів - експерт

Київ. За нинішніх умов, коли деякі українські компанії стикнулися з проблемою серйозного боргового навантаження і дефіцитом оборотних коштів, показавши негативний фінансовий результат за підсумками 2008 року, стає очевидним, що розмір дивідендних виплат найближчими роками скорочуватиметься, а деякі компанії і зовсім відмовляться від їх виплати за минулий рік.

Таку думку висловила в УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко.

Зокрема, за її словами, власники ВАТ «Мотор Січ», що стабільно виплачували дивіденди протягом останніх років, ухвалили рішення не виплачувати їх за 2008 рік і направити весь чистий прибуток на розвиток виробництва.

У цілому, як відзначає О.Євдоченко, практика виплати дивідендів українськими підприємствами не має системного характеру. За її словами, «лише останніми роками, не в останню чергу з метою сформувати позитивний імідж в очах потенційних інвесторів і привернути їхню увагу до активів, дивідендна політика на підприємствах стала проводитися активніше».

Щодо державних акціонерних компаній аналітик відзначила, що вони мають у примусовому порядку робити відрахування з прибутку до держбюджету по спеціально встановлених урядових нормативах. О.Євдоченко нагадала, що відповідно до постанови Кабміну №315 від 8 квітня 2009 року, ці нормативи варіюються від 15% до 40% від прибутку. «Преференції у розмірі 15% встановлені тільки у квітні 2009 року і поширюються на підприємства Мінпаленерго і Мінтрансзв‘язку, оскільки підприємства цих галузей мають значну кредиторську заборгованість, решта платять по максимуму», - сказала аналітик.