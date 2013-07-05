На Країні Мрій відбудеться акція по збору відпрацьованих батарейок (доповнено)

В рамках фестивалю "Країна Мрій" вперше відбудеться екологічна акція по збору відпрацьованих батарейок під назвою «Країна Мрій – чиста Країна».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі її організатора - проекту «Зелена Україна» при Міністерстві Екології та Природних ресурсів України.

Десятий Міжнародний Етнічний фестиваль «Країна Мрій» 6 та 7 липня 2013 року на Співочому полі м. Києва.

Керівник проекту «Зелена Україна» Таїса Калініченко уточнила УНІАН, що на території буде розташовано дві точки з контейнерами де можна буде здати батарейки. Одна з точок буде розміщена біля каси, тобто батарейки зможуть здати й ті, хто не планує відвідувати фестиваль чи не має можливості купити квиток.

Кожному відвідувачу буде вручено флаєр про шкідливий вплив батарейок на довкілля та про терміни розпаду різних видів відходів. Як наголошують екологи, одна батарейка забруднює 20 метрів квадратних землі або 400 літрів води, а також містить важкі метали та хімічні елементи, які потрапляють в організм людини і провокують різні хвороби, нерідко і онкологічні.

Щодо подальшої долі зданих батарейок, то за словами Калініченко, в Україні є спеціалізований завод по переробці відпрацьованих батарейок - ДП "Аргентум" у Львові, на який вони й будіть передані для утилізації.

На сайті Інноваційного центру державного підприємства "Аргентум" повідомляється, що ключовим питанням утилізації відпрацьованих батарейок є організація збору і логістики матеріалу до місць переробки. Наразі підприємству фактично не вистачає системних поставок сировини (тобто відпрацьованих батарейок) у потрібних обсягах для налагодження їх стабільної промислової переробки.

Станом на 20 червня 2013 року підприємство отримало 3,530 тонни відпрацьованих батарейок і акумуляторів усіх типів. За цей час перероблено у дослідному режимі понад ~0,89 тонни. Не перероблені батарейки відсортовані і зберігаються на складі. (детальніше про хід збору і переробки).

ДП "Аргентум" володіє відпрацьованими технологіями переробки основних груп батарейок (80% обсягу, що збирається) і може, при ритмічних поставках, промислово переробляти близько 0,25 тонни на день.

Нагадаємо, що перший у Львові пункт приймання відпрацьованих батарейок в спеціалізованому магазині "Батарейка" запрацював у листопаді 2011 року. Зараз по Україні діють вже досить багато точок збору батарейок. Усі заклади, де розміщені скриньки, роблять це з доброї волі, приймають відпрацьовані батарейки безкоштовно і самостійно несуть витрати, пов`язані із збором і логістикою.