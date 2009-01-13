Зупинялася робота великих котельних Севастополя

Зниження тиску газу на вході в Севастополь приводило до зупинок роботи трьох великих котельних міста, перебої з теплопостачанням відчули майже 150 тис. городян.

Про це повідомляє прес-служба міської державної адміністрації з посиланням на дані начальника Головного управління ЖКГ Володимира ХИБУЧЕНКА.

Зокрема, за його словами, «тиск справді низький - десь 2,6 кг, а треба мінімум 3,1 кг, ми відбираємо щодоби 1 млн. 340 тис. кубометрів газу, тоді як при такій температурі повітря треба близько 2 млн. Були перебої в роботі великих котельних, але ми вже стабілізували ситуацію».

У свою чергу голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що «ситуація складна. Ми постійно спілкуємося з керівництвом «Чорноморнафтогазу», направили телеграми на адресу прем`єр-міністра і першого віце-прем`єра». На думку С.КУНІЦИНА, «це ненормально, адже Севастополь - один з небагатьох регіонів, який справно платить за газ, але палива недоотримує. Тому в ці дні наша система теплозабезпечення працює в «ручному режимі».

Як додав голова виконавчої влади Севастополя, «Чорноморнафтогаз» просто фізично не може давати більший обсяг газу. «У Глібовському сховище - мільярд кубометрів. А за добу можуть піднімати тільки 5 мільйонів кубометрів - насосне устаткування не дозволяє більше. Отже, необхідна реконструкція системи відбору блакитного палива, тим паче, що Крим здатний сам себе забезпечити газом повністю. А у нас вихід один - закільцювати систему газопостачання, завершити будівництво дюкера (через Севастопольську бухту з Північної на Південну сторону міста - УНІАН), що дасть змогу забезпечити і нормальну циркуляцію, і стабілізувати тиск, аби не залежавши від кримських споживачів», - сказав він.

С.КУНІЦИН підкреслив, що «ми за паливо платимо, отож треба добиватися належного. За великим рахунком, нас не хвилює, як розплачується Крим, але ж він відбирає газ до нас. Ми одержуємо те, що залишається в трубі».

Голова міста дав вказівку начальнику Управління освіти і науки міськадміністрації провести моніторинг температурного режиму в усіх школах і дитячих дошкільних закладах. «По кожній школі, дитячому садку – приймайте окреме рішення, щоб діти не мерзнули», - заявив С.КУНІЦИН.