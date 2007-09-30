Російські спостерігачі у Севастополі загалом позитивно оцінюють вибори

Севастополь. 30 вересня. УНІАН. Російські спостерігачі у Севастополі загалом позитивно оцінюють організацію проведення голосування на дострокових парламентських виборах в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, представник Міжнародної організації сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори» Сергій ЛАЗАРЄВ на прес-конференції у Севастополі повідомив, що разом зі своїм колегою Олександром ШАЙДУЛІНИМ побував на 12 дільницях, і «загальне враження позитивне». За словами С.ЛАЗАРЄВА, «є, звичайно, деякі нюанси, які носять, більшою мірою, процедурний характер, тобто пов’язані не з виконанням функціональних обов’язків членів комісій, а з технічною оснащеністю тих приміщень, які надані для роботи дільничних комісій». При цьому він зауважив, що «для нас як представників сусідньої дружньої держави дивно, що вибори, цей урочистий захід, проводять, наприклад, у приміщенні нічного бару».

Крім того, додав С.ЛАЗАРЄВ, «абсолютна більшість голів і членів дільничних комісій висловлюють здивування з приводу якості списків виборців, які не відпрацьовані. В них раз у раз повторюються одні й ті ж самі помилки, ми бачили ситуацію, що люди за оцей короткий період (від виборів 2006 року - УНІАН) приходять вже вдруге на вибори, і їх в списках немає, хоча спостерігачі кажуть, що їх подавали в списки». «Ну, плюс проблема так званих “двійників”, - додав С.ЛАЗАРЄВ.

За оцінкою російського спостерігача, «активність електорату на цих виборах вище, ніж на попередніх».

О.ШАЙДУЛІН, у свою чергу, зазначив, “що його враження дуже позитивне, вибори йдуть активно”. “Єдине, що свята не вистачає, - сказав він. - Якось люди буденно йдуть і йдуть, немає музики, тільки на одній дільниці ми бачили якісь булочки, тільки на одній ділянці була музика».

Відповідаючи на запитання УНІАН, «чи вдалося спостерігати за голосуванням вдома», О.ШАЙДУЛІН сказав: «ми знаємо, що на багатьох дільницях голосування вдома вже почалося, ми жодного разу не потрапили на дільницю, щоб група саме від’їжджала, але може така можливість нам буде надана…”.

Втім, додав він, “ми дивилися результати домашнього голосування, близько 20-30 відсотків не голосують через те, що не пускають додому, мабуть, більш похилого віку люди бояться”. “А в принципі активність дуже висока, немічні старики йдуть на третій там поверх і голосують”, - сказав спостерігач.