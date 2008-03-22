Одна з унікальних архітектурних пам’яток України – на межі знищення

Пам’ятки архітектури державі не потрібні. Одна з них - музей Олександра Можайського – винахідника літака. Таких у світі лише два, але може залишитися один, якщо терміново не втрутитися. Кімнати в аварійному стані. Садибу трохи підтримують, замазують тріщини, хоча сама споруда XVIII століття потребує негайного капітального ремонту. Працівники музею підрахували: аби повернуту маєтку його історичний вигляд, потрібно не менше чотирьох мільйонів гривень.

Саме в цій садибі наприкінці XIX ст. винахідник Олександр Можайський розробив перший літак. За це Вінниччина отримала звання матері повітряного флоту. Нині приміщення музею занедбане, ремонту тут не робили кілька десятків років.

До родини винахідника Можайського маєток перейшов від польських магнатів. Відтоді структура будівлі майже не змінилася, проте нині приміщення руйнується фактично на очах. Підтримати архітектурну пам’ятку намагаються з бюджетів управлінь культури. Проте гроші, які виділяють на ремонт, не рятують садибу.

Віктор Дем’яненко, директор Музею історії авіації та космонавтики ім. О.Ф. Можайського: "Об’єкт є пам’яткою архітектури 18 століття і надзвичайно великі його розміри - 42 кімнати. Кошти, які виділяються і областю, і районом, незначні для такої реставрації, тут потрібна капітальна реставрація".

Уберегти будівлю працівники музею вважають своїм обов’язком. Адже саме в цих стінах винайдено перший літак. Моряк за фахом Олександр Можайський роками працював, аби зробити літальний апарат, якому не страшні жодні стихії. Тут він спорудив найпростіший планер та довів, що в повітрі його має утримувати двигун.

Тамара Савчук, екскурсовод Музею історії авіації та космонавтики ім. О.Ф. Можайського: "Це була перша людина, яка довела про можливість літання тіл важчих за повітря, а саме літак. Що це має бути літак із нерухомим крилом, що в літакові має бути 5 основних частин - це фюзеляж, нерухоме крило, хвостове закінчення і шасі, саме це довів Можайський і випробував свій літак".

Подивитися на садибу Можайського приїжджають з усього світу. Тут зберігаються креслення першого літака, а також досягнення сучасної авіації. У музеї переконані: відновлена будівля приваблюватиме більше відвідувачів. Провести реставрацію готовий проектний інститут. Проте повернути первісний вигляд пам’ятці архітектури можна лише за допомогою держави. На капітальний ремонт потрібно понад чотири мільйони гривень.

"Факти", ICTV