25 квітня Деміен Хьорст у Центрі Пінчука відкриває свою виставку

25 квітня PinchukArtCentre представить нову виставку «Реквієм» – найбільшу ретроспективу творчості Деміена Хьорста (Damien Hirst), до якої увійшли понад сто робіт, створених у період з початку 90-х до наших днів. У рамках виставки відбудеться світова прем’єра нового живописного циклу Skull paintings, створенного з 2006 по 2008 рік. Виставка триватиме з 25 квітня по 20 вересня 2009 року.

Деміен Хьорст: «Мистецтво – це завжди відкриття нового, і всі ми відчайдушно намагаємось винайти краще майбутнє та винести уроки з минулого».

До експозиції увійдуть твори, які вже стали всесвітньо відомими та передають все розмаїття творчого досвіду Хьорста. Серед них і такі ранні іконічні скульптури, як «Тисяча років» (A Thousand Years, 1991), та «Поза отарою» (Away from the Flock, 1994), і відносно недавні роботи 2007 року - «Ворота до Царства Небесного» (Doorways to the Kingdom of Heaven), монументальний триптих з метеликами, та «Смерть пояснено» (Death Explained), розрізаної навпіл акули в акваріумі з формальдегідом.

З самого початку свого творчого шляху Деміен Хьорст розширює межі мистецтва та саме поняття актуальності ролі митця. Вперше демонструючи серію картин

Skull paintings, виставка «Реквієм» свідчить про появу якісно нового, сміливого напрямку у творчості майстра. Створюючи такі роботи, як «Череп в пустці» (Floating Skull, 2006), «Смиренний успадкує Землю» (Meek Shall Inherit the Earth, 2008), та «Чоловікам нічого не слід знати» (Men Shall Know Nothing, 2008), Хьорст повертається до унікального стану живописця, який самотній за визначенням, і, зіштовхуючись із темним боком людської натури та існування, досліджує її на глибоко особистісному рівні.

Постійне прагнення людства до життя перед обличчям неминучості смерті – це та тема, до якої в радикальній та безпосередній формі звертається митець у своїх роботах протягом вже двох десятиріч. Досліджуючи красу та тління, кохання та хіть, науку та релігію, історію та мистецтво, Хьорст створює роботи, що є одними з найбільш концептуально глибоких та зухвалих витворів нашого часу.

Віктор Пінчук: "Ця виставка – дуже визначна подія для світової культури. Але особисто для мене надважливим є те, що вперше побачити нового Хьорста можна саме у Києві. Київський «Реквієм» Хьорста означає, що Україна та Світ – його культурна сучасність – цікаві та потрібні одне одному. Ми існуємо в єдиному вимірі».

Екхард Шнайдер, Генеральний директор PinchukArtCentre: «Цією фундаментальною ретроспективою Деміена Хьорста та його абсолютно новим циклом живопису PinchukArtCentre робить свій вагомий внесок у міжнародну дискусію щодо творчості одного з провідних митців сучасності».

Проведення виставки «Реквієм» стало можливим завдяки наявності ключових робіт митця, взятих з приватних колекцій на період експозиції. Проект, куратором якого став Екхард Шнайдер, розроблявся у тісній співпраці з Деміеном Хьорстом та Віктором Пінчуком, засновником арт-центру.

Виставка буде відкрита для перегляду з 25 квітня по 20 вересня 2009 року.

Години відвідання:

Вівторок — Неділя з 12:00 до 21:00

Понеділок — вихідний

Вхід вільний