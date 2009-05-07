НБУ презентував у музеї Шевченка нову монету

6 травня Національний Банк України презентував у Національному музеї Тараса Шевченка ювілейну монету «60 років Національному музею Т.Г. Шевченка» номіналом 5 гривень.

За словами представників, не зважаючи на різноманітність тематик, НБУ вперше присвятив монету музейному закладу. Роман Кисельов, директор департаменту готівково-грошового обігу НБУ, зізнався, що виготовлення цієї монети було незапланованим. Але тираж у 30 тисяч і поширення по всій Україні говорять про її значущість.

Найкращі спеціалісти працювали 2 місяці, щоб представити Україні справжній нумізматичний шедевр. Володимир Атаманчук, автор дизайну ювілейної монети, медальєр Банкнотно-монетного Двору НБУ: «Я киянин, тому я дуже трепетно відношусь і до будівлі музею, і до творчості Шевченка. Я зобразив на монеті портрет молодого Шевченка, бо думаю, що саме таким він хотів би себе бачити. Думаю, мені вдалося детально відтворити портрет Шевченка і картину «Катерина» саме завдяки тісній співпраці з колективом музею».

Наталія Клименко, директор Національного музею Тараса Шевченка:

«Це безперечно визначна подія для нашого музею. Нам дуже приємно, що художник підійшов з такою креативністю до створення монети і відобразив у її дизайні своє бачення творчості Шевченка».

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, напис півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ та композицію, що складається з експонатів музею, на передньому плані якої – картина «Катерина» та бандура, праворуч від якої – логотип Монетного двору Національного банку України, рік карбування монет 2009, нижче півколом напис – 5 ГРИВЕНЬ.

На реверсі монети на тлі будівлі – пам’ятки архітектури першої половини ХІХ ст.., в якій розміщена експозиція музею, зображено портрет Т.Г.Шевченка та напис НАЦІОНАЛЬНИЙ/МУЗЕЙ (угорі на дзеркальному тлі) ТАРАСА/ШЕВЧЕНКА/60/РОКІВ (на рельєфному тлі).

Привітавши музей з 60-річчям, представники НБУ подарували музею екземпляр монети, а адміністрація музею на знак подяки подарувала Кобзар та перший альбом-путівник по музею.

Монета виставлена в Національному музеї Тараса Шевченка (бульвар Шевченка,12).

Усі бажаючі можуть придбати екземпляр монети, замовивши його в музеї.