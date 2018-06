В інтернеті з`явилося останнє відео Майкла Джексона

Промоутерська компанія AEG Live оприлюднила відео, зроблене під час однієї з останніх репетицій Майкла Джексона повідомляє Лента.ру. Ролик був знятий командою операторів цієї організації. Запис проводився під час підготовки поп-співака до серії лондонських шоу під назвою "This Is It!" 23 червня, за два дні до його смерті.

Репетиція проходила на сцені спортивної арени Staples Centre у Лос-Анджелесі. Кадри, поширені Sky News, свідчать про те, що незадовго до своєї смерті Джексон почувався цілком нормально. "Король поп-музики" рухався по сцені в звичній для себе манері, співав і енергійно танцював. Запис можна подивитися тут.

Як розповів присутній на репетиції в Staples Centre фотограф Кевін Мазур, Джексон виглядав дуже бадьоро і "буквально загіпнотизував усіх присутніх" у залі техніків, танцюристів, режисерів і організаторів серії концертів, які повинні були стартувати в Лондоні 13 липня. "Він виглядав на всі сто. Ніхто й не міг припустити, що з ним може статися щось жахливе. Особливо після того, як всі побачили, що він витворяє на сцені", - відзначив Мазур.

Серія з 50 концертів Джексона на сцені O2 Arena мала ознаменувати повернення "короля поп-музики" на сцену. Не так давно AEG Live озвучили ідею про те, що шоу все ж таки могли б відбутися. На думку промоутерів, виступити перед шанувальниками виконавця, який помер 25 червня в Лос-Анджелесі, повинні члени його родини, з якими він виступав на початку кар`єри в групі Jackson 5. Про те, як родичі Джексона відреагували на цю пропозицію, наразі невідомо.

Очікується, що незабаром вийде документальний фільм, змонтований з кадрів, зроблених командою AEG Live під час репетицій Джексона. Представники компанії відзначили, що зняли близько ста годин відео. Крім того, будуть видані невідомі широкому слухачеві композиції співака, які він записав для своїх дітей.

Як стало відомо Billboard, незадовго до смерті Джексон працював у студії відразу над двома альбомами - в один диск планувалося включити поп-пісні, а в другий - класичні інструментальні композиції. Про реліз цих платівок нічого не повідомляється.

У ніч на 3 липня члени сім`ї співака повідомили, що церемонія прощання з покійним відбудеться 7 липня на спортивній арені Staples Center, де й проходили його репетиції. Потрапити на траурну церемонію зможуть близько 11 тисяч чоловік — стільки вміщує споруда.