Австралійські музиканти мають намір встановити світовий рекорд

Австралійські музиканти написали пісню, яка, за їхніми словами, стане найтривалішою у світі.



Пісня буде випущена в якості доброчинного синглу - виручені від її продажу кошти підуть на доброчинність, повідомляє Корреспондент із посиланням на The Australian.



Офіційно рекорд тривалості буде зареєстрований тільки після релізу. При цьому ні дата релізу пісні, ні її тривалість не повідомляються.



У роботі над піснею взяли участь 168 авторів, серед яких опинився колишній лідер гурту Midnight Oil і нинішній міністр з охорони навколишнього середовища та культурної спадщини Австралії Пітер Гарретт. Він написав перші два рядки тексту композиції: "У моєму серці звучить пісня / У мене є історія, яку потрібно проспівати".

Як розповів керівник проекту, клавішник Чіт Чат, на створення композиції його з колегами підштовхнуло бажання привернути увагу слухачів до тих авторів пісень і композиторів, "чиї обличчя не миготять у телевізорі".



Нагадаємо, що в 2009 році українські музиканти взяли участь у встановленні світового онлайн-рекорду - разом із мешканцями з 124 країн вони виконали пісню гурту The Beatles All You Need Is Love.