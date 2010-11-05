Одеські кіномережі просять повернути обов'язковий український дубляж

Керівники одеських кіномереж мають намір запропонувати Міністерству культури і прем`єр-міністру України повернути обов`язкове дублювання фільмів українською мовою, повідомляє Репортер.

Про це інформагентству повідомив засновник кіномережі Батьківщина-Зоряний-Москва Артем Вознюк. За його словами, повернення обов`язкового дубляжу українською мовою найкраще відповідає національним інтересам.

"Якщо глядачі Західної України хочуть дивитися фільми українською, це їхнє право і його їм потрібно надати", - наголосив Вознюк.

За його словами, скасування українського дубляжу і зобов`язання дублювати фільми російською мовою тільки в Україні не відповідає інтересам кінотеатрів.

"Жодна студія не платитиме двічі за одну й ту ж роботу, щоб продублювати фільм російською в Росії і в нас", - заявив засновник кіномережі.

Він додав, що через це українські прокатники втратили близько 30% фільмів.

"Яка різниця, де дублюють фільм? Тим більше, що якість нашого дубляжу значно поступається російському; та ми й не впораємося з усією цією базою", - вважає Вознюк.

Він стверджує, що його позицію поділяють усі одеські кінотеатри. Наступного тижня вони надішлють лист до Мінкультури і прем`єр-міністра України.

"Ми не хочемо бути непоміченими, щоб нас не відсунули на другий план. Тому, як тільки вщухне весь цей галас після виборів, ми звертатимемося до керівництва країни", - заявив засновник кіномережі.

Нагадаємо, що 21 червня 2010 року було прийнято постанову Кабміну, згідно з якою дистриб`юторські компанії в умовах вільного ринку зможуть самостійно обирати мову дубляжу чи озвучування, якщо роботи з дублювання або озвучення іноземної картини буде виконано виключно на території України.

Раніше ж прокатники зобов`язувалися дублювати або озвучувати іноземні фільми тільки українською мовою, або показувати їх мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Кореспондент