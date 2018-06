Назвали короткометражні фільми та мультфільми-номінанти на Оскар

Американська кіноакадемія оприлюднила списки короткометражних фільмів і мультфільмів, номінованих на премію Оскар.

У список анімаційних короткометражок потрапили 10 номінантів: Корова, яка хотіла стати гамбургером (The Cow Who Wanted to Be a Hamburger), Падіння койота (Coyote Falls), День і ніч (Day & Night), Груффало (The Gruffalo), Давайте забруднювати ( Let`s Pollute), Втрата (The Lost Thing), Мадагаскар, подорожній щоденник (Madagascar, carnet de voyage), Відчуттялогія (Sensology), Тиша за гавкотом (The Silence beneath the Bark), Урс (Urs).

Варто зазначити, що короткометражний мультфільм Корова, яка хотіла стати гамбургером - це творіння Білла Плімптона, повнометражна робота якого Ідіоти і ангели потрапила до списку номінантів на Оскар-2010 у категорії повнометражних мультфільмів.

У списку короткометражних фільмів-претендентів представлені: Ігри Анни (Ana`s Playground, трейлер), Зізнання (The Confession), Зіткнення (The Crush), Бог любові (God of Love), Ти теж (Na Wewe), Зерна осені (Seeds of the Fall), Черевик (Shoe), Чоловік-шість з половиною доларів (The Six Dollar Fifty Man), Маленькі діти, великі слова (Sma Barn, Stora Ord), Бажання 143 (Wish 143).

З кожного з цих двох списків члени Академії відберуть від 3 до 5 фільмів-номінантів, яких назвуть 25 січня 2011.

Оголошення переможця та вручення нагород відбудеться 27 лютого 2011 року в Лос-Анджелесі в кінотеатрі Кодак. Вести церемонію будуть голлівудські актори Енн Хетевей і Джеймс Франко.

Нагадаємо, що в жовтні 2010 року були оголошені фільми-номінанти на Оскар в категорії Найкращий іноземний фільм. А в листопаді був оприлюднений список з повнометражних мультфільмів-претендентів на Оскар.