У Тернополі розпочинається фест Jazz Bez-2010

Сьогодні у Тернополі розпочнеться джазовий фестиваль Jazz Bez-2010.

Як повідомив кореспонденту УНАН ініціатор проведення фестивалю в Тернополі Олег МАКОГІН, виступатимуть музиканти зі Швейцарії, Німеччини, Португалії, Нідерландів, Канади, Аргентини, Польщі, Вірменії, України та Росії.

«Кожного року фестиваль представляє різноманітні барви джазу, експериментальної та імпровізаційної музики знаних колективів і нових проектів іменитих музикантів. Традиційно на наших фестивалях слухачі можуть почути найрізноманітніші джазові стилі – свінг, ф’южн, бі-боп, джаз-рок, фанк, кул, фрі-джаз. І з нагоди десятиліття фестивалю ми знову обіцяємо свято джазу, на якому кожен для себе знайде щось своє», - запевнив О.МАКОГІН.

Фестиваль проходитиме в обласному драмтеатрі. Сьогодні слухачі зможуть почути гурти The second approach trio (Росія) та New trio (Польща), завтра 7 грудня – «Первое солнце» (Росія) та FULL BLAST (Швейцарія - Німеччина), 8 грудня виступатимуть Alex Maxymiv Project (Канада-Нідерланди-Португалія-Аргентина) та Krunk (Вірменія-Україна).

Після кожного концерту відбуватимуться джем-сейшени в приміщенні арт-клубу КОЗА.

У неділю 12 грудня у клубі також відбудеться фінальний виступ проекту Tatianabalakyrska & "Free-spoken band" (Росія-Україна).

Загалом фестиваль паралельно проходитиме у 13 містах України та Польщі. У Тернополі фестиваль відбувається за підтримки Тернопільської міської ради, Мистецьких об’єднань «Дзиґа» та КОЗА.

Довідка УНІАН. Міжнародний фестиваль «Jazz Bez» започатковано у 2000-му році з ініціативи львівського мистецького об’єднання «Дзиґа» та Польського Інституту в Києві. Фестиваль проводиться паралельно на українській та польській території в першій половині грудня. Фестивальні виступи не носять конкурсного характеру, а є своєрідним представленням нових програм джазових музикантів світу.