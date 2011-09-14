У Києві презентували свіжий погляд на польсько-українські відносини

13 вересня в столичній книгарні “Є” презентували книжку “Ґаліція” польського журналіста Лукаша Сатурчака у перекладі Тараса Прохаська.

«Ґаліція» – це повість про історичні рани, шрами, після яких до сьогодні вкривають українсько-польське порубіжжя, про його мешканців – поляків та українців, які опинилися у вирі драматичних подій напередодні та під час Другої світової війни.

Книга вийшла у видавництві "Темпора".

За словами директора видавництва “Tempora” Юлії Олійник, видання книжки “Ґаліція” стало майже «справою честі»:

– Наше видавництво вже має доволі багатий досвід роботи з Варшавським книжковим форумом у Польщі, і ми вже маємо там багато гарних знайомих. Але нещодавно у нас з’явились і наші перші супротивники – польське видавництво “Nortum”, яке спеціалізується на тому, щоб показати, які ж страшні та погані українці, – розповідає директор. – Видавництво саме по собі маргінальне, але наполегливе. Тож, книга молодого польського автора про історичні й сьогоднішні відносини польсько-українського пограниччя здалась нам доволі цікавим поглядом з польського боку.

Юлія Олійник переконана, що з боку Польщі – це такий собі крок на зустріч українцям, спроба довести, що пограниччя має об’єднувати, а не роз’єднувати людей. Лукаш Сатурчак, автор “Ґаліції”, у свою чергу наголошує на тому, що в його творі Ґаліція – це головний герой, а не фон для подій:

– Галиччина – це полікультурна територія, і люди, творчі люди, що зростали й творили на цій території ніколи не піддавались стереотипам – вони теж говорять про конфлікти, але не зображають їх як трагедію польського народу, а наголошують на тому, що це – трагедія руйнування полікультурного простору. У польській літературі ХХ століття навіть існує термін “феномен Ґаліції”. Зараз дуже важливим завданням поляків та українців є позбутись упереджень, пов’язаних з історією відносин наших країн і жити в мирі, як добрі сусіди.

Тарас Прохасько, що переклав “Ґаліцію” на українську, на презентацію не прибув, та обіцяв зустрітися з читачами на львівській презентації книжки.

***Лукаш Сатурчак народився 1986 р. у Перемишлі. Закінчив журналістику та creative writing Вроцлавського університету. Зараз навчається в аспірантурі, пише дисертацію на тему образу України в сучасній польській прозі. Нариси, есе та рецензії публікує в польській культурологічній та літературознавчій періодиці. Автор повісті «Ґаліція». Твори перекладено німецькою, англійською та українською мовами. Мешкає у Вроцлаві.

Катерина Зінов`єва