Поланські зніматиме політичний триллер

Роман Поланські стане режисером кіноадаптації роману "The Ghost" Роберта Харріса (Robert Harris). Про це пише The New York Times.

У книзі, яка написана в жанрі політичного триллера, розповідається про письменника, який працює над мемуарами відставного прем`єр-міністра Великобританії. У процесі роботи письменник дізнається, що його попередник загинув при загадкових обставинах, випавши за борт човна на озері.

Велика частина дії в книзі відбувається у США, проте Поланські, якому в`їзд у країну загрожує тюремним вироком за сексуальний контакт з неповнолітньою, доведеться знімати свою картину де-небудь ще. Самі зйомки, на думку режисера, почнуться восени 2008 року. Раніше Поланські вже неодноразово заявляв, що хотів би зняти триллер.

Раніше Поланські відмовився брати участь у зйомках фільму "Помпеї", який також базувався на книзі Харріса. "Помпеї", з бюджетом у 130 мільйонів доларів, повинні були стати найпотужнішим фільмом у його кар`єрі.

Поланські виступав режисером таких картин, як Китайський квартал (Chinatown) і Піаніст (The Pianist).

Lenta.ru