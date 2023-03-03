Російські окупанти "гребли" все – від одягу до побутової техніки.

Під час окупації Київської області у лютому-навесні 2022 року російські військові грабували українців, вони не гребували навіть вживаними унітазами.

Як розповів в інтерв'ю ТСН начальник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов, наразі відомо про безліч фактів мародерства, яке вчиняли росіяни.

За його словами, вкрадені телефони ставили на контроль й прослуховували їх. Й от під час однієї з перехоплених розмов путінського військового з дружиною він їй розповів, що знайшов дуже багато золота, мовляв, "вистачить до кінця життя".

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Російські окупанти "гребли" все – побутову техніку, вживані чоловічі та жіночі речі. Крали навіть унітази, розповів Нєбитов:

"Неподалік Іванкова на дорозі стояли три вживані унітази. За даними поліції, ці три унітази були скинуті з автівки мародерів, тобто вони взяли замість них щось більш цінне. Мікрохвильову піч або пральну машинку".

Що крадуть окупанти в Україні

Одне з перехоплень розмов окупантів свідчило, що дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін. Рашисти крали купу речей в українців й навіть організували в Білорусі ринок для торгівлі награбованим.

У червні 2022 року одного з російських окупантів знайшли в обіймах з бойлером. Загарбники крали в українців навіть магніти з холодильників. Вони заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом.

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