Антиматерія є протилежністю матерії, з якої складаються зірки та планети.

Вчені зробили ключове відкриття про антиматерію - таємничу речовину, яка є протилежності матерії. З останньої складаються зірки та планети у Всесвіті.

Під час Великого вибуху, який утворив галактику, обидві речовини були створені в рівній кількості. Однак наразі антиматерію диявольськи важко знайти. Попри це фізикам вдалося зробити новий дослід, у спробі виявити відмінності та подібності між антиматерією та матерією. З'ясувалося, що обидві речовини однаково реагують на гравітацію. Це підтверджує висновки Альберта Айнштайна, йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

В рамках експерименту вперше вдалося закріпити його твердження, що атоми антиматерії падають вниз у відповідь на гравітацію.

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Вчені досі не розуміють, чому під час Великого вибуху матерія та антиматерія не самознищили один одного. На думку члена дослідницької групи CERN у Швейцарії доктора Даніель Ходжкінсон, якимось чином матерія перемогла антиматерію в ті перші моменти створення Всесвіту. Ключову відповідь на питання, як це можливо, може відкрити саме реакція атомів антиматерії на гравітацію, заявила вчена BBC News.

"Ми не розуміємо, як у нашому Всесвіті домінувала матерія, і тому це мотивує нас на наші експерименти, - сказала доктор.

У Всесвіті антиматерія здатна існувати менше ніж секунду - її атоми одразу знищуються при контакті з будь-якими іншими атомами. Тому для проведення експериментів команді CERN створила умови, в яких речовина могла б існувати довше.

Професор Джеффрі Хангст витратив на цей дослід тридцять років. Він побудував установку для створення тисячі атомів антиматерії. За його словами, новий Всесвіт можна було б побудувати виключно з неї.

"Наскільки ми розуміємо, можливо було б побудувати всесвіт, такий же, як наш, і він би складався лише з антиматерії... Це надзвичайно надихає, це одне з найбільш фундаментальних відкритих питань про те, що це таке антиматерія і як вона поводиться", - заявив професор.

Матерія - це речовина, з якої складається все в нашому всесвіті. Її крихітні частинки вчені називають атомами. Найпростішим атомом вважається водень. Саме він складає основу зірки Сонця. Атом водню складається з позитивно зарядженого протона в середині та негативно зарядженого електрона, що обертається навколо нього. Тоді як в антиматерії електричні заряди розташовані навпаки.

У своїх дослідах команда CERN розташувала негативно заряджений протон (антипротон) посередині та позитивну версію електрона (позитрон), що обертається навколо нього для створення антиматеріальної версії водню - антиводню.

Дослідники завдяки створеній професором Хангстом установці створили спеціальне магнітне поле, здатне затримувати антиводень. Коли в ній вдається накопичити достатню кількість атомів, магнітне поле вимикають: тоді датчики визначають, куди попрямували атоми - вгору чи вниз, тобто чи реагує антиматерія на гравітацію.

Зазначається, що у своїй "Теорії відносності" батько фізики Альберт Ейнштейн стверджував, що антиматерія має поводитися так само як і матерія, тобто падати вниз.

В рамках експерименту команда CERN підтвердила, що Ейнштейн мав рацію у своїх висновках. Зворотній результат міг би зруйнувати всі наші уявлення про фізику, вважають дослідники.

Це відкрило двері для нових експериментів і теорій, накшталт, чи мають атоми матерії та антиматерії однакову швидкість під час падіння?

Вчені планують найближчим часом посилити чутливість пристрою, щоб побачити, чи дійсно є якась різниця. Якщо виявиться, що це так, це зможе відкриту людству очі на те, як виник наш Всесвіт.

Супутник NASA показав подвійну зірку Ета Кіля

Агенство NASA зібрало в один фільм 20-річні спостереження за подвійною зіркою Ета Кіля, яку вважають загрозою для існування нашої планети. Відповідну публікацію зробили 25 вересня. Йдеться про одну з найяскравіших зірок нашої галактики, яка поступається у світлі лише зірці Сіріус.

Наразі Ета Кіля оточують хмари матерії, які заважають вченим більш детально дослідити її феномен. Однак завдяки рентгенівським променям вдалося зафільмувати, як вона виглядає зблизька в космосі.

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