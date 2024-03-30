За словами одного з дієтологів, яблучний сік допомагає підтримати водний баланс в організмі.

У продуктових магазинах можна зустріти багато різних соків, які містять більшість яблучного соку, навіть якщо на них маркуються інші смаки, такі як "гуава і лайм", "плоди рожевого дракона і лічі" або ж "ківі та огірок". Тому в мережі люди почали сперечатися, чи справді яблучний сік може бути корисним. Експерти для USA TODAY розповіли про поживну цінність такого напою.

Фахівці зазначають, що рекомендована дієтична норма вітаміну C для дорослих становить від 75 до 90 міліграмів. Більшість брендів яблучного соку пропонують цілоденну норму вітаміну C в одній порції.

За даними досліджень, вітамін C має багато корисних переваг, а саме зменшення симптомів застуди, зміцнення здоров'я серця та вироблення колагену, тобто необхідного білка для побудови сполучної тканини організму.

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"Яблучний сік також допомагає підтримувати водний баланс завдяки "високому вмісту води, електролітів і натуральних цукрів", - розповів для видання зареєстрований дієтолог Еббі Шарп.

Водночас за його словами, деякі бренди яблучного соку можуть мати високий вміст цукру для "покращення смаку", в них також є і натуральні цукри з яблук.

Шарп зауважив, що основною різницею між з'їданням шматочка фрукта та вживанням фруктового соку є те, що останній варіант здебільшого видаляє клітковину фрукта, яка допомагає уповільнити реакцію організму на рівень цукру в крові.

Експерти стверджують, що для тих людей, яким лікар порадив стежити за рівнем цукру в крові, поєднання неволокнистого фруктового соку з більш збалансованою їжею, яка містить клітковину, білки або жири, може допомогти краще регулювати рівень цукру в крові та забезпечити вищу якість харчування.

"Усі соки, як правило, позбавлені корисних волокон, які допомагають сповільнити всмоктування цукрів і знизити глікемічний індекс", - додав Шарп.

Це означає, що навіть несолодкий яблучний сік може стати причиною стрибків цукру в крові. Відомо, що яблучний сік є також кислим. За словами Шарпа, люди з кислотним рефлюксом, гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та чутливістю зубів можуть відчувати загострення симптомів після його вживання через кислотність напою.

Тому якщо ви хочете максимізувати користь для здоров'я та знизити шкоду, експерт порекомендував пити соки на основі овочів або смузі, в яких волокна фруктів залишаються цілими, до прикладу, апельсиновий сік з м'якоттю. Проте дієтологи нагадали людям, що не існує універсального підходу до здорового харчування.

"Найздоровіша їжа в будь-якій категорії буде залежати від вас, вашого бюджету, вашої культури, ваших цілей щодо здоров'я і багато чого іншого. Чудово робити вибір на користь більш поживних продуктів, коли це можливо, але вибір більш обробленого або зручного варіанту теж не завжди є поганим. Як зареєстрований дієтолог, який хоче, щоб ви побудували здоровий спосіб життя, який триватиме довго, я б рекомендувала відмовитися від ідеї, що існує найздоровіша версія чогось", - зазначала раніше USA TODAY зареєстрований дієтолог Міранда Галаті.

Корисні продукти для здоров'я: останні новини

Раніше експерти розповіли, який хліб найкорисніший для здоров'я людини. Як виявилось, вони радять вживати цільнозерновий хліб, який може бути корисним для кишківника. Дослідження показало, що цільнозернові продукти сприяють зростанню біфідо- і лактобактерій. Вони ферментують вуглеводи в жирні кислоти людини, які захищають слизову оболонку кишківника, регулюють гормони та стабілізують рівень цукру в крові.

Також повідомлялось, що вживання яєць у великій кількості може допомогти захиститися від остеопорозу. Зазначається, що ранкова яєчня може не лише зарядити енергією до обіду, а й зміцнити скелет.

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