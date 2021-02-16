Експерти не вірять у серйозність намірів Росії зайнятися подібними дослідженнями.

Деякі запаси прісної води під Азовським морем теоретично можливі через так зване «субмаринне розвантаження підземних вод», коли підземні води розвантажуються в море.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів завідувач кафедри гідрогеології «Інституту геології» КНУ імені Тараса Шевченка Олексій Кошляков.

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Він уточнив, що мова про українські підземні води, що впадають в Азовське море.

«Просочуються і накопичуються у гірській породі й піску під морським дном. Звідти прісну воду можна видобувати бурінням, наприклад, як нафту», – зазначив Кошляков.

Водночас експерти не вірять, що цієї води вистачить, щоб покрити потреби окупованого Росією Криму. За словами доктора геологічних наук Миколи Огняника, у часи СРСР вчені знаходили два джерела прісної води за 5 км від берега в Азовському морі, але цих запасів вистачило б на «кількох людей».

Видобуту підземну воду доведеться додатково очищувати й опріснювати, діляться науковці. Про що свідчать заяви й так званої «влади» Криму, які висловилися про готовність будувати відповідну інфраструктуру для цього.

За словами фахівців, увесь процес видобутку і постачання прісної води позначиться, зокрема, на ціні води.

«Там мільйони доларів треба. Це великі гроші, це ж багато свердловин потрібно пробурити, відкачування проводити та інше, аналізи робити. Це все коштує. Це дороге задоволення», – каже Огняник.

Тривати геологічна розвідка може три роки, а не рік, як обіцяють росіяни. Це також позначиться й на екології всього моря.

«Зрозуміло, що буріння – це треба буде пробурити свердловини і прокласти труби. Не дай Боже, якась аварійна ситуація, це взагалі може призвести до екологічної катастрофи», – припускає гідрогеолог Руслан Гаврилюк.

Загалом, експерти не вірять у серйозність намірів Росії зайнятися подібними дослідженнями. Вказані заяви вони сприймають радше як спробу заспокоїти мешканців півострова.

Проблему з водою в Криму може вирішити тільки вода з Дніпра або водопровід з Кубані через несанкціонований Керченський міст, пояснюють науковці.

Що передувало

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що потенційним ресурсом з забезпечення кримчан прісною водою може стати Азовське море. Нібито цитуючи слова вчених, глава Кремля уточнив, що прісну воду можна знайти під дном моря і в його акваторії.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водосховищ почали вводити обмеження подачі води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці і ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН